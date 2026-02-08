  • 會員
一周部署 | 美就業數據動搖儲局部署，中芯科技下周放榜

08/02/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美就業問題或強化鴿派觀點

 

　　美國聯邦政府短暫停擺，導致勞工統計局延後至2月11日公布1月非農就業數據。在此之前，12月JOLTS職位空缺數跌至654.2萬，低於預期720萬，創2020年9月以來新低；上周新領失業救濟人數升至23.1萬，高於預期21.2萬，勞動市場明顯降溫。三藩市聯儲銀行總裁戴利直言，美國勞動力市場處於「岌岌可危」邊緣，而上周議息本應考慮減息；富瑞歐洲首席策略員Kumar表示，由於中期選舉將至，特朗普政府專注於改善民生及就業，或為儲局進一步減息打開大門。然而，特朗普提名的新主席沃什正式上任仍需時日，市場主流仍押注上半年僅減息0.25厘，接下來可以關注FOMC兩名今年票委哈馬克和洛根對就業現狀的觀點。

 

料春節錯位致中國CPI數據偏弱

 

　　中國即將公布2026年1月CPI數據，市場主流預期同比增長0.6%左右，較2025年12月的0.8%小幅回落。值得注意的是今年春節在2月中旬，而去年春節是在1月下旬，「春節錯位」形成的高基數效應將壓低同比讀數。豬肉、油價雖有季節性反彈，核心CPI環比或弱於去年，但整體需求仍受居民信心低迷、消費謹慎拖累，通縮風險猶存。物價平穩增長有利穩預期，但若持續低位，將強化人行寬鬆空間，配合財政刺激擴內需。

 

高市早苗圖全面執政

 

　　自民黨在經歷了2024年大選失利及2025年參議院改選丟失多數席次後，由新任首相高市早苗發動提前選舉，試圖重奪政權主導權。熱心「參與」各國選舉的美國總統特朗普特意在選舉前夕透過社交媒體對高市早苗表達了「絕對且全面的支持」，反映特朗普將高市視為契合美國利益且可控的夥伴，目前美國關稅壓力是日本外交的最大挑戰之一，特朗普的「站台」和關稅問題相挂鈎。選前民調指出，高市早苗與新盟友「日本維新會」組成的執政聯盟有望奪下超過300席，如果執政聯盟能奪回「絕對多數」，可以預料將實施鷹派國防和擴張性財政，但此前高市早苗提出的減稅承諾引發了日本國債市場的劇烈波動，甚至被市場分析師稱為日本版的「卓慧思時刻」，在日本央行試圖將貨幣政策正常化之際，高市卻推動大規模財政擴張，若沒有及時開拓新財源，無疑是在為未來的政府治理埋下地雷。

 

中芯預計Q4淡季不淡營收同比增9%

 

　　中芯國際(00981)將於月10日公布2025年第四季業績，市場一致預測中芯作為中國半導體自主可控戰略的核心受益者，受AI國產晶片需求拉動，將呈現「淡季不淡」的樂觀基調，預計Q4營收約24.16億美元，同比增長9.46%；EPS約0.021美元。全年營收有望突破90億美元。摩根士丹利上調評級，認為中芯營收與AI產業相關的份額正在快速提升，毛利率更具彈性，並看好中國國產AI GPU市場2024-2027年複合增長62%，中芯將直接受益；高盛連續上調H股目標價，強調12吋晶圓營收佔比已超77%，產品組合向先進製程傾斜，而且目前產能供應偏緊，淡季銷量下滑對利用率影響有限。但投資者要留意，地緣政治與缺乏高精度光刻機仍是限制中芯產能擴張的最大變數。

 

秘書取代經理，傳統軟件商人人自危

 

　2026年2月初，AI初創公司Anthropic推出名為Claude Cowork的工具及一系列產業插件，宣稱能自動化處理法律、財務及數據分析等專業任務。市場擔心「代理式AI」一旦大行其道，企業將不再需要訂閱傳統的功能型軟件，轉而使用單一的AI代理，導致美國SaaS板塊近期被大規模拋售，如果成真，這將是新一曲「秘書取代經理」的AI時代悲歌。資金早早聞到血腥味，從估值過高的科技成長股流向能源、工業及消費品等被認為更具「抗AI性」的防禦性板塊。英偉達執行長黃仁勳認為這場拋售不可理喻，因為目前的AI仍需藉助這些軟件提供的數據基礎之上進行運算，但如果數據本身並不值錢，那這些軟件公司還有資格收取如此高昂的訂閱費用嗎？分析師斷言今年將是決定軟件商會否被AI取代的關鍵時刻，無法快速轉型的傳統軟件商將面臨生存危機。

 

一周部署 | 美就業數據動搖儲局部署，中芯科技下周放榜

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美就業數據動搖儲局部署，中芯科技下周放榜

 

麥嘉嘉：科技股拖累港股走勢 下周三大因素要留意！

 

 

