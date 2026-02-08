  • 會員
港股 | 蕭猷華：股市波動加劇，向上格局不變

08/02/2026

　　《套期保值》上周港股經歷了過山車般的走勢，恒生指數全周高低波幅達831點。金價和銀價同樣劇烈波動，比特幣價格大跳水，一度跌至60000美元，石油和基本金屬價格亦紛紛下滑，風險偏好彷彿在一瞬間消失，資金流出風險資產，轉而買入美元和美債避險。究竟是市場去槓桿的影響，還是純粹獲利回吐？

 

　　筆者認為市場關鍵在於對候任美國聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)立場的擔憂。他的鷹派姿態令人不安，市場擔心他上任後可能會縮減資產負債表，間接收緊流動性。這一因素引發了美元上升和國際金價暴跌，進而使環球股市出現流動性短缺情況。

 

　　值得一提的是，筆者上周已指出，市場反應過於敏感。首先，沃什的背景使他成為眾多候選人中最適合的人選，無論是學歷、履歷還是經驗，他都具備勝任的能力，且受到華爾街的廣泛認可。此外，他是特朗普所委任的，相信特朗普不會選擇一位會縮表的聯儲局主席。

 

恒指在26400點有堅實支持，向上格局未破壞。(Shutterstock)

 

　　因此，近日環球股市下跌，特別是科技股顯著調整，筆者認為只是獲利回吐，相信資金仍然會追逐高回報的科技板塊。恒指在26400點的支持依然穩固，整體向上格局尚未改變。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

照顧者 情緒健康

