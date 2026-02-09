  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

09/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周五（6日）在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指全日高開高走，盤中最高見50169.65點，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%，成功企穩在5萬點上方。標指收報6932.3點，升133.9點，或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點，或2.18%。中國金龍指數升280點。日經期貨截至上午8時05分上升780點。

 

2、日本自民黨於眾議院選舉獲壓倒性勝利，首相高市早苗的擴張經濟計劃預期將加速推進。

 

3、三藩市聯邦儲備銀行行長在路透訪問中稱，今年或需降息一至兩次，以應付就業市場疲弱。

 

4、美國密歇根大學6日發布數據，2月消費者信心指數初值57.3，高於預期55，為六個月高位。

 

5、伊朗外交部長指，美伊在阿曼舉行的會談以緩和緊張局勢開局良好，雙方同意持續間接對話。

 

6、特朗普簽署行政命令，授權對與伊朗貿易的國家加徵關稅，但未即時執行，亦未指定稅率。

 

7、中國國務院總理李強主持國務院會議，要求宏觀政策提前發力，財政資金盡早安排，確保政策迅速落實並達成全年目標。

 

8、中國春節前出現3萬億元流動性缺口，市場預期央行本周增加資金投放，提供「春節紅包」，維持節前資金面穩定。

 

9、英國《金融時報》報道，美國準備向台灣出售新一輪武器，金額或達200億美元，此舉可能影響特朗普4月訪華計劃。

 

10、財經事務及庫務局局長許正宇在有線新聞訪問中表示，計劃將貴金屬納入基金及家族辦公室稅務優惠投資範圍，包括ETF、本地黃金產品等。

 

11、英偉達行政總裁黃仁勳稱，AI基建將持續7至8年，現支出水平合適可持續。其言論刺激股價反彈逾7%，結束連跌，投資者低吸受益大型科技基建股。

 

12、據報蘋果公司計劃數月內容許ChatGPT等第三方語音AI助手於CarPlay系統使用，為首次開放Siri以外語音控制。

 

開市Go | 道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

 

開市Go | 道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

 

開市Go | 道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

84.950

異動股

01108

凱盛新能

4.140

異動股

01209

華潤萬象生活

47.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 85.050
  • 01108 凱盛新能
  • 4.160
  • 01209 華潤萬象生活
  • 47.340
  • 00981 中芯國際
  • 69.400
  • 03816 ＫＦＭ金德
  • 1.480
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.740
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.660
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.400
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.260
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 441.000
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 552.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.250
  • 00005 滙豐控股
  • 138.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.200
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.120
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.630
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.130
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 09:23  環球資產反彈恒指高開422點報26982，僅四藍籌下跌

09/02/2026 09:50  環球股市大升科技股領漲，阿里升2%百度升約3%，科指僅一股逆市跌

09/02/2026 09:28  【高市勝選】高市早苗歷史性大勝，日經指數漲幅擴大至5.7%

09/02/2026 09:33  《異動股》黃金ETF全線高開金礦股造好，環球資產反彈金價重上5000美元關

09/02/2026 09:09  《盤前攻略》美股破頂大升帶動環球資產向上修復，恒指再戰兩萬八前需企穩27300

09/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 09:36  《財資快訊》美電升報７﹒８１４２，一個月拆息上日報２﹒５９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣｜中國最嚴虛擬貨幣監管落地，人民幣穩定幣境外發行被禁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股破頂大升帶動環球資產向上修復 恒指再戰兩萬八前需企穩27300新文章
人氣文章

新聞>國際動態

高市勝選 | 高市早苗贏得日本戰後最大選舉勝利，日股大漲5.1%新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

特朗普式「新秩序」，世界亂上加亂新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

Year of Horse：從駿馬奔馳到蓄勢待發，精選7款馬年限量版腕錶 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介
人氣文章
致癌原因｜基因醫生揭5種體質易患癌，養成4大防癌習慣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
穩定幣｜中國最嚴虛擬貨幣監管落地，人民幣穩定幣境外發行被禁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區