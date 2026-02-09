開市Go | 道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

要聞盤點

1、美股周五（6日）在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指全日高開高走，盤中最高見50169.65點，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%，成功企穩在5萬點上方。標指收報6932.3點，升133.9點，或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點，或2.18%。中國金龍指數升280點。日經期貨截至上午8時05分上升780點。

2、日本自民黨於眾議院選舉獲壓倒性勝利，首相高市早苗的擴張經濟計劃預期將加速推進。

3、三藩市聯邦儲備銀行行長在路透訪問中稱，今年或需降息一至兩次，以應付就業市場疲弱。

4、美國密歇根大學6日發布數據，2月消費者信心指數初值57.3，高於預期55，為六個月高位。

5、伊朗外交部長指，美伊在阿曼舉行的會談以緩和緊張局勢開局良好，雙方同意持續間接對話。

6、特朗普簽署行政命令，授權對與伊朗貿易的國家加徵關稅，但未即時執行，亦未指定稅率。

7、中國國務院總理李強主持國務院會議，要求宏觀政策提前發力，財政資金盡早安排，確保政策迅速落實並達成全年目標。

8、中國春節前出現3萬億元流動性缺口，市場預期央行本周增加資金投放，提供「春節紅包」，維持節前資金面穩定。

9、英國《金融時報》報道，美國準備向台灣出售新一輪武器，金額或達200億美元，此舉可能影響特朗普4月訪華計劃。

10、財經事務及庫務局局長許正宇在有線新聞訪問中表示，計劃將貴金屬納入基金及家族辦公室稅務優惠投資範圍，包括ETF、本地黃金產品等。

11、英偉達行政總裁黃仁勳稱，AI基建將持續7至8年，現支出水平合適可持續。其言論刺激股價反彈逾7%，結束連跌，投資者低吸受益大型科技基建股。

12、據報蘋果公司計劃數月內容許ChatGPT等第三方語音AI助手於CarPlay系統使用，為首次開放Siri以外語音控制。

