美股 ｜美股首越5萬大關，高市勝選日圓承壓

09/02/2026

美股 ｜美股首越5萬大關，高市勝選日圓承壓

 

 

　　美股上周五（6日）在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指單日狂飆逾1200點，史上首次突破50000點大關，寫下華爾街新里程碑。日本首相高市早苗在周日（8日）的大選中領導自民黨贏得壓倒性勝利，日圓在周一（9日）亞洲早盤承壓。

 

　　道指上周五表現勢不可擋，全日高開高走，盤中最高見50169.65點，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%，成功企穩在5萬點上方。回顧歷史，道指於2025年5月16日首次攻破40000點關口，僅用不足一年時間便再闖過萬點大關，反映美股在經濟軟著陸預期下的強韌動力。

 

　　標指收報6932.3點，升133.9點，或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點，或2.18%。儘管電商巨企亞馬遜(US.AMZN)因大幅上調資本開支指引而逆市急瀉5.6%，但無阻整體大市氣氛。

 

　　總結全周，雖然上周五強勁反彈，但受早前科技股拋售潮拖累，標指全周仍微跌0.3%，納指跌約2%；唯獨道指受資金轉向工業及消費等周期性板塊，本周累計逆市升2%。

 

　　日本首相高市早苗領導的執政黨在大選中取得壓倒性勝利後，日元在周一亞洲早盤交易中小幅走弱。在高市獲勝預期推動下美元連升六天，兌日元上漲0.3%，至157.65。

 

比特幣如坐過山車

 

　　虛擬貨幣市場亦經歷了過山車般的一周。比特幣在周四一度跌穿61000美元，創下2024年10月以來新低，較2025年10月創下的126000美元歷史高位蒸發逾52%。然而，周五幣價出現技術性反彈，單日急升10%，重返70000美元之上。市場分析認為，雖然監管陰霾未散，但比特幣在6萬美元水平展現強大支撐，吸引投機資金博反彈，惟後市波動性料仍維持高位。



　　現貨黃金及紐約期金雙雙企穩，收復早前失地並重越4900美元心理關口。現貨黃金一度觸及每盎司4971美元，日內報4948美元，升約3.5%。紐約期金報4972美元，升約1.7%。

 

　　布蘭特期油日內升幅約0.7%，報68.04美元。紐約期油報63.61美元，微升0.5%。

撰文：經濟通國金組

