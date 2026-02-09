  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

盤前攻略 | 美股破頂大升帶動環球資產向上修復 恒指再戰兩萬八前需企穩27300

09/02/2026

　　美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關。三大指數全線收漲，道指升1206點或2.47%報50115，納指升490點或2.18%報23031，標普升133點或1.97%報6932。

 

盤前攻略 | 美股破頂大升帶動環球資產向上修復 恒指再戰兩萬八前需企穩27300

（Shutterstock圖片）

 

　　日本周日舉行大選，首相高市早苗領導執政聯盟大勝，於眾議院取得316席，較改選前198席大增六成，更取得議席總數超過三分之二的安全門檻，為二戰後首次有單一政黨突破此門檻。此後日圓走勢一度轉弱，但隨後即獲買盤支撐，每美元兌日圓今早報156.84。

 

　　金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關，現報約5053美元。道期今早進一步上揚，現報約50296，較現貨高水181點。日股韓股受惠美股反彈今早集體急升，韓國KOSPI指數升逾4%，日經指數升近5%。

 

中概造好金龍指數升近4%，ADR跑贏港股

 

　　中概股跟隨美股大市造好，納斯達克中國金龍指數升3.7%；阿里巴巴升3.01%報162.51美元，拼多多升3.65%報105.23美元，京東升2.75%報28.07美元，百度升5.02%報145.93美元，嗶哩嗶哩升4.40%報31.53美元，金山雲升5.68%報12.93美元，萬國數據升7.23%報5.04美元，小鵬升4.98%報17.72美元，理想升6.63%報18.97美元，蔚來升7.23%報5.04美元，小馬智行升9.40%報14.31美元，禾賽升9.94%報26.00美元。

 

　　ADR全線跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.02%，折合558.6港元；美團(03690)ADR較港股高2.11%，折合93.3港元；友邦(01299)ADR較港股高2.76%，折合85.8港元；滙控(00005)ADR較港股高3.51%，折合139.5港元；小米(01810)ADR較港股高1.89%，折合35.8港元；港交所ADR較港股高2.13%，折合416.3港元。

 

恒指造好亦需企穩27300才有力再戰28000

 

　　美股大升伴隨日本大選過後，亞洲股市明顯造好，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27088，升559點，較現貨高水529點，恒指料跟隨高開500點。

 

　　美股調整過後終迎來強勢反彈，帶動環球金融資產集體造好。以道指大升1200點計，走勢上正式突破1月至今的整固橫行區間，升破49600點阻力，後市將有望進一步破頂，49600亦正式阻力轉支持。港股料同樣造好，但若要真正重拾升勢，則需先修復去年10月以來的阻力27300，企穩後才會夠力再次挑戰突破28000，期間需要企業盈喜或業績等帶動，同時政策亦需要配合。

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

84.950

異動股

01108

凱盛新能

4.150

異動股

01209

華潤萬象生活

47.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 69.400
  • 03816 ＫＦＭ金德
  • 1.480
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 16.430
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 79.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.100
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.750
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.660
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.380
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.260
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 441.200
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 552.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.100
  • 00005 滙豐控股
  • 138.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.100
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.120
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.670
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.130
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 09:23  環球資產反彈恒指高開422點報26982，僅四藍籌下跌

09/02/2026 09:50  環球股市大升科技股領漲，阿里升2%百度升約3%，科指僅一股逆市跌

09/02/2026 09:28  【高市勝選】高市早苗歷史性大勝，日經指數漲幅擴大至5.7%

09/02/2026 09:33  《異動股》黃金ETF全線高開金礦股造好，環球資產反彈金價重上5000美元關

09/02/2026 09:09  《盤前攻略》美股破頂大升帶動環球資產向上修復，恒指再戰兩萬八前需企穩27300

09/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 09:36  《財資快訊》美電升報７﹒８１４２，一個月拆息上日報２﹒５９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

環球股市大升科技股領漲，阿里升2％百度升約3％，科指僅一股逆市跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣｜中國最嚴虛擬貨幣監管落地，人民幣穩定幣境外發行被禁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股破頂大升帶動環球資產向上修復 恒指再戰兩萬八前需企穩27300新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期內接獲逾45宗網上情緣騙案，涉案金額超過4,300萬港元！48歲男士被騙超過$220萬 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

臨尾全線拉升新文章
人氣文章

娛樂

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，重現1984年廣告燒傷頭一幕
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
周潤發養生秘訣｜70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 10:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
環球股市大升科技股領漲，阿里升2％百度升約3％，科指僅一股逆市跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區