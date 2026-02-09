盤前攻略 | 美股破頂大升帶動環球資產向上修復 恒指再戰兩萬八前需企穩27300

美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關。三大指數全線收漲，道指升1206點或2.47%報50115，納指升490點或2.18%報23031，標普升133點或1.97%報6932。

（Shutterstock圖片）

日本周日舉行大選，首相高市早苗領導執政聯盟大勝，於眾議院取得316席，較改選前198席大增六成，更取得議席總數超過三分之二的安全門檻，為二戰後首次有單一政黨突破此門檻。此後日圓走勢一度轉弱，但隨後即獲買盤支撐，每美元兌日圓今早報156.84。

金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關，現報約5053美元。道期今早進一步上揚，現報約50296，較現貨高水181點。日股韓股受惠美股反彈今早集體急升，韓國KOSPI指數升逾4%，日經指數升近5%。

中概造好金龍指數升近4%，ADR跑贏港股

中概股跟隨美股大市造好，納斯達克中國金龍指數升3.7%；阿里巴巴升3.01%報162.51美元，拼多多升3.65%報105.23美元，京東升2.75%報28.07美元，百度升5.02%報145.93美元，嗶哩嗶哩升4.40%報31.53美元，金山雲升5.68%報12.93美元，萬國數據升7.23%報5.04美元，小鵬升4.98%報17.72美元，理想升6.63%報18.97美元，蔚來升7.23%報5.04美元，小馬智行升9.40%報14.31美元，禾賽升9.94%報26.00美元。

ADR全線跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.02%，折合558.6港元；美團(03690)ADR較港股高2.11%，折合93.3港元；友邦(01299)ADR較港股高2.76%，折合85.8港元；滙控(00005)ADR較港股高3.51%，折合139.5港元；小米(01810)ADR較港股高1.89%，折合35.8港元；港交所ADR較港股高2.13%，折合416.3港元。

恒指造好亦需企穩27300才有力再戰28000

美股大升伴隨日本大選過後，亞洲股市明顯造好，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27088，升559點，較現貨高水529點，恒指料跟隨高開500點。

美股調整過後終迎來強勢反彈，帶動環球金融資產集體造好。以道指大升1200點計，走勢上正式突破1月至今的整固橫行區間，升破49600點阻力，後市將有望進一步破頂，49600亦正式阻力轉支持。港股料同樣造好，但若要真正重拾升勢，則需先修復去年10月以來的阻力27300，企穩後才會夠力再次挑戰突破28000，期間需要企業盈喜或業績等帶動，同時政策亦需要配合。

