穩定幣｜中國最嚴虛擬貨幣監管落地，人民幣穩定幣境外發行被禁

人民銀行聯合八部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（下稱《通知》），重申虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並首次明確任何單位和個人不得在境外發行掛勾人民幣的穩定幣。中國證監會同步發布《關於境內資產境外發行資產支持證券代幣的監管指引》（下稱《指引》），首次正面定義現實世界資產(RWA)代幣化，並確立「境內嚴禁、境外嚴管」的監管原則。

（Shutterstock圖片）

《指引》首次為境內資產境外發行RWA建立了明確的監管框架。《通知》對RWA代幣化作出明確定義：使用加密技術及分布式帳本或類似技術，將資產的所有權、收益權等轉化為代幣（通證）或者具有代幣（通證）特性的其他權益、債券憑證，並進行發行和交易的活動。

根據《通知》，境內發行RWA被明確禁止；境內主體直接或間接赴境外開展RWA活動分為幾種情況：境內主體直接或間接赴境外開展外債形式的RWA代幣化業務，或者以境內資產所有權、收益權等為基礎，在境外開展類資產證券化、具有股權性質的RWA代幣化業務，應按照「相同業務、相同風險、相同規則」原則，由國家發改委、中證監、國家外匯局等部門監管。

*如何在境外完成RWA並在二級市場交易仍存疑問*

不過，據《財新》引述分析認為兩份監管文件並沒有回答市場關心的一個重要問題：境內主體可以去境外哪些交易所完成RWA並在二級市場交易？有行業資深人士分析認為，去香港持牌交易所發幣融資，更符合中國的戰略目的。

《指引》提到，「中國中證監加強與境外證券監督管理機構跨境監管合作和信息共享」。一位香港加密貨幣行業資深人士分析：「既然要通過中國中證監、國家發改委審批的發幣行為，必然要在合規持牌、受主要經濟體政府監管的交易所進行。相比於Coinbase、Gemini等美國持牌交易所，去香港持牌交易所發幣融資，更符合中國的戰略目的。」

據《財新》此前報道，香港截至目前共批了11家加密貨幣交易所，但只有Hashkey、OSL已經開展業務。該位加密貨幣行業資深人士分析認為，香港如果想和美國競爭加密貨幣行業中心地位，一是吸引內地優質資產，二是吸引全球更多投資者。「香港現在允許散戶投資的產品太少，應把二級市場放開一些。另一方面，目前港交所擁有對香港股票市場的專營權，應當也開放持牌加密貨幣交易所開展以股權為底層資產的代幣交易，以此吸引更多全球投資者。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇