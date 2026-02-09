環球股市大升科技股領漲，阿里升2％百度升約3％，科指僅一股逆市跌
09/02/2026
上周美股急飆，其中道指飆1206點創新高兼首次升上五萬點。科技股領漲，英偉達(US.NVDA)股價揚急升7.9％，為漲幅最大道指成份股，特斯拉(US.TSLA)升3.5％，微軟(US.MSFT)升1.9％，甲骨文(US.ORCL)升4.6％，博通(US.AVGO)漲7.1％。亞洲主要股市今早急升，其中日股升半成。
（Shutterstock圖片）
內地科技股集體反彈，阿里巴巴(09988)升2.1％，報158.3元，騰訊(00700)升1.4％，報555元，百度(09888)升3.1％，報142.1元，快手(01024)升0.1％，報71.35元；半導體板塊方面，華虹(01347)升4.3％，報103.5元，中芯(00981)升2.6％，報69.35元。
恒生科技指數成分股中，僅美的集團(00300)逆市跌0.62％，報87.5元。
現時，恒生指數報26936，升376點或升1.4％，主板成交逾329億元。國企指數報9147，升115點或升1.3％。恒生科技指數報5425，升78點或升1.5％。
撰文：經濟通市場組
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇