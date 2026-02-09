異動股 | 黃金ETF全線高開金礦股造好，環球資產反彈金價重上5000美元關
09/02/2026
SPDR金(02840)現價升3.8%，報3600元，該股成交約2299股，涉資828萬元。
此前經歷環球資產風暴後美股上周五強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關。另外日本大選首相高市早苗領導執政聯盟大勝，日債和日圓受壓，推動金價向上修復，紐約期金亞洲時段重上5000美元大關，現報約5039美元。
金價ETF全線造好；FL二南方黃金(07299)升7.4%，報34.26元；價值黃金(03081)升3.2%，報23.52元；恒生黃金ETF(03170)升3.1%，報15.76元。
金礦股全線高開；紫金(02899)升2.4%，報40.04元；紫金黃金國際(02259)升4.2%，報213元；赤峰黃金(06693)升2.5%，報35.98元；山東黃金(01787)升3.1%，報39.16元；招金礦業(01818)升3.8%，報34.48元；靈寶黃金(03330)升3.7%，報22.22元。
