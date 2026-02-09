  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價連跌七日可趁低吸嗎？

09/02/2026

　　快手(01024)因早前直播間出現大量色情內容，遭內地網信部門罰款近1.2億元人民幣，並責令改正，股價今早(9日)逆市最多跌半成低見67.5元，半日跌逾4%，並已連跌7日。花旗指今次罰款影響可控，並看好快手可靈AI發展，仍予「買入」評級。快手股價此前曾高見85元，或可趁低部署吸納。

 

快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價逆市急插半成仍可吼？

（AP圖片）

 

平台涉色情內容直播遭罰近1.2億人幣　快手：誠懇接受，堅決整改

 

　　北京市互聯網信息辦公室上周五(6日)通報，針對近期快手平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網信息辦公室指導下，北京網信辦依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，快手平台未履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法信息立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。北京市網信辦依據相關法律法規，對北京快手科技有限公司處警告、1.191億元人民幣罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。快手發布致歉聲明稱「誠懇接受，堅決整改」。

 

　　快手表示，由於公司技術管理原因，應急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。快手深感自責、深表歉意。事件發生後，快手全面排查風險意識、安全基建、應急響應和內部管理等方面存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。快手感謝主管部門的檢查和指導，以及社會公眾的批評和監督，指今次事件的教訓極其慘痛，快手將以此為戒，時刻警醒。今後快手將繼續堅持安全與發展並重，強化依法合規經營意識，健全長效治理機制，切實履行主體責任和社會責任，以更良好的生態和更優質的服務，回報廣大用戶和社會的期待。

 

　　去年12月22日晚間，許多網友反映，快手直播間突然出現大量色情內容。隨後快手有大量直播間被封禁，23日0時後，快手App的「直播」板塊已無任何內容。快手23日在港交所發布公告稱，公司快手應用的直播功能於22日晚10時左右遭到攻擊，公司已第一時間啟動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務。其他服務未受影響，公司始終嚴守合規底線。

 

快手與央視春晚合作直播、點播等　「搖一搖領紅包」活動已開啟

 

　　另外，快手今早宣布與央視《2026年春節聯歡晚會》達成合作。用戶打開快手搜索「春晚」，即可提前預約馬年央視春晚直播。春晚期間，快手將通過直播、點播及短視頻等多種內容形態，呈現2026年央視春晚全程內容，同時支持歷年春晚節目回看。春節期間，快手還將上線紅包互動活動，搖一搖即可領紅包，除夕當天還有全天紅包雨。

 

　　據了解，快手在2月4日至23日開啟「搖一搖領紅包」活動，用戶完成全部進度紅包，100%解鎖後可獲88元(人民幣．下同)現金。2月15日遼寧衛視春晚期間，快手將發放專屬紅包雨，單場最高獎金達1萬元；2月16日大除夕當天，全天整點紅包雨持續上線，單場最高同樣可贏1萬元。

 

花旗：罰款影響可控兼可靈AI具不錯潛力　予目標價95元

 

　　花旗發表研究報告指，對於快手及其子公司此前先後遭到市場監管總局及北京市網信辦罰款，該行認為相關罰款對快手而言屬於可控，整改要求預計不會對其直播和電商業務的運營造成實質性影響。

 

　　報告稱，罰款意味著主要的監管審查可能已基本結束，但電商業務仍存在一定不確定性，尤其是在增值稅政策和廣告流量投放方面。花旗維持對快手「買入」評級，認為快手可靈AI具有不錯的潛力，予目標價95港元。

 

快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價逆市急插半成仍可吼？

（可靈AI官網截圖）

 

伍禮賢：罰款金額不大潛在影響更關鍵　AI發展仍看好跌至65元可吸

 

快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價連跌七日可趁低吸嗎？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，快手被罰款1億多元其實金額不算特別大，令投資者放下心頭大石，但今日股價仍然走弱，相信因市場較擔心如果只因遭網絡攻擊而招徠大額罰款，往後公司如何有效防止此情況再發生，這才是市場更關心的焦點。雖然今次罰款金額不算特別大，但亦反映公司在治理或對於內容管控方面有些危機或漏洞。對於市場來說，往後潛在影響更關鍵，亦是今日股價逆市下跌其中一個因素，相信短期投資者仍有機會繼續消化相關氣氛影響，股價或跌至更低水平，65元可能會是短期支持位，該處亦是250天線附近位置。

 

　　不過，伍禮賢表示，對快手AI方面發展一向看得較樂觀及正面，包括可靈AI發展，去年業績增長非常快，同時有效降低其他核心業務的營運成本，此一良性循環料可於2026年繼續。其實，在今次罰款前，市場焦點一直放於其可靈等AI業務發展，而今次處罰情況短線轉移了市場焦點，亦令其股價短期受壓，但公司中線基本面沒太大問題，若跌至65元不妨吸納，目標價看80元以上。

 

　　快手半日跌4.28%收報68.2元，連跌7日，累計跌幅17.78%，成交38.53億元。其他科技股普遍隨大市造好，騰訊(00700)升1.1%報553.5元，阿里(09988)升1.94%報158元，京東(09618)升1.4%報108.4元，百度(09888)升3.27%報142.3元，網易(09999)升0.96%報190.1元，嗶哩嗶哩(09626)升0.17%報239.8元，小米(01810)跌0.06%報35.16元，惟美團(03690)跌0.99%報90.5元。

 

快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他快手相關新聞：
大行報告 | 高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配
《中國監管》公安部：緊盯電商、外賣平台，嚴打假劣食品、「幽靈外賣」等
《外資精點》花旗:快手(01024)罰款影響可控，料整改不會對業務構成實質影響
快手受罰後，今早宣布與央視春晚合作直播、點播等，「搖一搖領紅包」已開啟

 

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

456.000

異動股

02629

MIRXES-B

24.120

異動股

03968

招商銀行

49.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 456.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 24.120
  • 03968 招商銀行
  • 49.220
  • 03750 寧德時代
  • 513.500
  • 00728 中國電信
  • 4.920
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 3.420
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.790
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 00700 騰訊控股
  • 560.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 257.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.350
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.320
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.700
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 19:20  香港電訊：進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

09/02/2026 15:00  【預算前瞻】安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例

09/02/2026 17:40  【企業盈喜】中國東方教育(00667)料去年純利及經調整純利按年增46%至51%

09/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫新文章
人氣文章

政經范局．范強

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？ 新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

AI業啟動應用革命新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「不物于物」：從傳統造物到當代創意，感受手工藝的慢哲學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜32歲女如廁排出3米寄生蟲，揭1習慣惹禍
人氣文章
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著
人氣文章
今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 21:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區