快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價連跌七日可趁低吸嗎？

快手(01024)因早前直播間出現大量色情內容，遭內地網信部門罰款近1.2億元人民幣，並責令改正，股價今早(9日)逆市最多跌半成低見67.5元，半日跌逾4%，並已連跌7日。花旗指今次罰款影響可控，並看好快手可靈AI發展，仍予「買入」評級。快手股價此前曾高見85元，或可趁低部署吸納。

平台涉色情內容直播遭罰近1.2億人幣 快手：誠懇接受，堅決整改

北京市互聯網信息辦公室上周五(6日)通報，針對近期快手平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網信息辦公室指導下，北京網信辦依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，快手平台未履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法信息立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。北京市網信辦依據相關法律法規，對北京快手科技有限公司處警告、1.191億元人民幣罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。快手發布致歉聲明稱「誠懇接受，堅決整改」。

快手表示，由於公司技術管理原因，應急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。快手深感自責、深表歉意。事件發生後，快手全面排查風險意識、安全基建、應急響應和內部管理等方面存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。快手感謝主管部門的檢查和指導，以及社會公眾的批評和監督，指今次事件的教訓極其慘痛，快手將以此為戒，時刻警醒。今後快手將繼續堅持安全與發展並重，強化依法合規經營意識，健全長效治理機制，切實履行主體責任和社會責任，以更良好的生態和更優質的服務，回報廣大用戶和社會的期待。

去年12月22日晚間，許多網友反映，快手直播間突然出現大量色情內容。隨後快手有大量直播間被封禁，23日0時後，快手App的「直播」板塊已無任何內容。快手23日在港交所發布公告稱，公司快手應用的直播功能於22日晚10時左右遭到攻擊，公司已第一時間啟動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務。其他服務未受影響，公司始終嚴守合規底線。

快手與央視春晚合作直播、點播等 「搖一搖領紅包」活動已開啟

另外，快手今早宣布與央視《2026年春節聯歡晚會》達成合作。用戶打開快手搜索「春晚」，即可提前預約馬年央視春晚直播。春晚期間，快手將通過直播、點播及短視頻等多種內容形態，呈現2026年央視春晚全程內容，同時支持歷年春晚節目回看。春節期間，快手還將上線紅包互動活動，搖一搖即可領紅包，除夕當天還有全天紅包雨。

據了解，快手在2月4日至23日開啟「搖一搖領紅包」活動，用戶完成全部進度紅包，100%解鎖後可獲88元(人民幣．下同)現金。2月15日遼寧衛視春晚期間，快手將發放專屬紅包雨，單場最高獎金達1萬元；2月16日大除夕當天，全天整點紅包雨持續上線，單場最高同樣可贏1萬元。

花旗：罰款影響可控兼可靈AI具不錯潛力 予目標價95元

花旗發表研究報告指，對於快手及其子公司此前先後遭到市場監管總局及北京市網信辦罰款，該行認為相關罰款對快手而言屬於可控，整改要求預計不會對其直播和電商業務的運營造成實質性影響。

報告稱，罰款意味著主要的監管審查可能已基本結束，但電商業務仍存在一定不確定性，尤其是在增值稅政策和廣告流量投放方面。花旗維持對快手「買入」評級，認為快手可靈AI具有不錯的潛力，予目標價95港元。

伍禮賢：罰款金額不大潛在影響更關鍵 AI發展仍看好跌至65元可吸

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，快手被罰款1億多元其實金額不算特別大，令投資者放下心頭大石，但今日股價仍然走弱，相信因市場較擔心如果只因遭網絡攻擊而招徠大額罰款，往後公司如何有效防止此情況再發生，這才是市場更關心的焦點。雖然今次罰款金額不算特別大，但亦反映公司在治理或對於內容管控方面有些危機或漏洞。對於市場來說，往後潛在影響更關鍵，亦是今日股價逆市下跌其中一個因素，相信短期投資者仍有機會繼續消化相關氣氛影響，股價或跌至更低水平，65元可能會是短期支持位，該處亦是250天線附近位置。

不過，伍禮賢表示，對快手AI方面發展一向看得較樂觀及正面，包括可靈AI發展，去年業績增長非常快，同時有效降低其他核心業務的營運成本，此一良性循環料可於2026年繼續。其實，在今次罰款前，市場焦點一直放於其可靈等AI業務發展，而今次處罰情況短線轉移了市場焦點，亦令其股價短期受壓，但公司中線基本面沒太大問題，若跌至65元不妨吸納，目標價看80元以上。

快手半日跌4.28%收報68.2元，連跌7日，累計跌幅17.78%，成交38.53億元。其他科技股普遍隨大市造好，騰訊(00700)升1.1%報553.5元，阿里(09988)升1.94%報158元，京東(09618)升1.4%報108.4元，百度(09888)升3.27%報142.3元，網易(09999)升0.96%報190.1元，嗶哩嗶哩(09626)升0.17%報239.8元，小米(01810)跌0.06%報35.16元，惟美團(03690)跌0.99%報90.5元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

