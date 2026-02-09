  • 會員
異動股 | 資產大反彈比特幣重上70000美元，ETF普升約9%

09/02/2026

異動股 | 資產大反彈比特幣重上70000美元，ETF普升約9%

 

 

　　華夏比特幣(03042)現價升9.3%，報8.665元，該股成交約119萬股，涉資1023萬元。

 

　　環球資產風暴後美股上周五強勢造好，道指大升超過1200點歷史性突破50000大關，更獲美國總統特朗普發帖文祝賀。隨後全球資產跟隨修復估值，今早起日股韓股大升超過4%，金價重上5000美元關口。

 

　　幣市同樣止跌反彈，比特幣上周五下試60000美元關口後大反彈，周末徘徊於70000美元上方整固，現報約71150，按日升2.75%。港股比特幣ETF急升逾9%；FA南方比特幣(03066)升8.5%，報23.1元；FA三星比特幣(03135)升9.1%，報23.34元。

 

　　以太幣同樣反彈至2000美元上方整固，現報2094美元。以太幣ETF普升約一成；華夏以太幣(03046)升9.9%，報4.948元；FA南方以太幣(03068)升10.2%，報9.43元；嘉實以太幣(03179)升10.2%，報4.974元。

撰文：經濟通市場組

