港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩兩萬七前維持區間上落 兆易創新炒概念料400元見頂

美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關；金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關；日股韓股受惠美股反彈今早集體急升。港股同受環球避險情緒回落帶動，恒指高開422點，惟科技股盤中回順，加上三電訊商及內需下跌，恒指半日報26945，升385點或1.5%，主板成交近1363億元。恒生中國企業指數報9142，升111點或1.2%。恒生科技指數報5401，升55點或1%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：人行逆回購援流動性未構成股市動力

恒指今日高開逾400點後，反覆向上突破兩萬七關口，惟上方受制於十天線（27123點），現於兩萬七水平窄幅爭持，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢始終由外圍因素牽動，今日的大幅上漲亦是受惠於上周五美股的強勢走勢，在內地缺乏重大利好消息的推動下，恒指若不能連續兩個交易日收高於兩萬七關，料仍將處於26500至27000區間上落。他進一步指出，早前支持港股的美元走弱、人民幣升值因素，隨著美匯回穩而減弱。數據方面，由於春節假期，內地三駕馬車以及PMI數據都不會在本月發布，唯一發布的重磅數據CPI預期同比增長0.4%，屬於利淡消息。

另外，據彭博報道，隨著春節假期臨近，市場將迎來規模超3萬億元人民幣的流動性缺口上。鑒於中國央行已開啟跨節資金投放模式，市場普遍預期人行本周將加碼資金投放，為金融體系送上「春節紅包」，以確保節前資金面平穩運行。聶振邦表示，人行彌補資金缺口一般採用逆回購方式，期限為7天或14天，有助於改善市場的流動性狀況，但未必能給港股帶來持續上漲動力。

兆易創新難與美光比較，觀察350元阻力位

受惠於AI基礎設施建設引發的「超級周期」、產能結構性短缺以及企業強勁利潤增長三重因素，存儲晶片股份在今年年初股價展開暴漲，美股美光科技從去年11月21日的低位192.59美元上漲至1月30日的455.5美元，短短三個月的時間暴漲136%。聶振邦指出，美光近年基本面表現強勁，即使經歷大幅上漲，其市盈率仍維持在約30餘倍，相較於同業龍頭英偉達逾45倍的估值，仍具吸引力，預期資金將持續流入。從走勢觀察，美光股價突破450美元水平後回落，若美股科技板塊氣氛維持正面，本月內有望再度上試該阻力關口。

至於港股的存儲晶片概念股兆易創新(03986)，該股於今年1月13日上市，1月22日曾高見361元，較招股價162元，暴漲122%，其後回落至312元水平。聶振邦表示，兆易創新與美光科技顯著差距。從業績規模看，兆易創新今年前三季累計收入約68億人民幣，而美光單季收入便高達136億美元，且後者在龐大基數下仍錄得遠超市場預期的逾56%的強勁增長，兩者體量與增速不具可比性。估值方面，兆易創新市盈率超過100倍，遠高於美光的30餘倍，兩者在基本面和估值上有很大差距。

聶振邦認為，該股此前因股份供需緊張推動股價上漲，累計了可觀的升幅，相信存儲晶片供應不足等利好因素已經反映在股價之中。除非未來公布的業績能大幅超出市場預期，否則股價進一步上行空間受限，短期需先觀察能否突破350元水平，而400元關口將有較大的阻力。

兆易創新股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇