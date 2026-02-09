  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩兩萬七前維持區間上落 兆易創新炒概念料400元見頂

09/02/2026

　　美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關；金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關；日股韓股受惠美股反彈今早集體急升。港股同受環球避險情緒回落帶動，恒指高開422點，惟科技股盤中回順，加上三電訊商及內需下跌，恒指半日報26945，升385點或1.5%，主板成交近1363億元。恒生中國企業指數報9142，升111點或1.2%。恒生科技指數報5401，升55點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩兩萬七前維持區間上落 兆易創新炒概念料400元見頂

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：人行逆回購援流動性未構成股市動力

 

　　恒指今日高開逾400點後，反覆向上突破兩萬七關口，惟上方受制於十天線（27123點），現於兩萬七水平窄幅爭持，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢始終由外圍因素牽動，今日的大幅上漲亦是受惠於上周五美股的強勢走勢，在內地缺乏重大利好消息的推動下，恒指若不能連續兩個交易日收高於兩萬七關，料仍將處於26500至27000區間上落。他進一步指出，早前支持港股的美元走弱、人民幣升值因素，隨著美匯回穩而減弱。數據方面，由於春節假期，內地三駕馬車以及PMI數據都不會在本月發布，唯一發布的重磅數據CPI預期同比增長0.4%，屬於利淡消息。

 

　　另外，據彭博報道，隨著春節假期臨近，市場將迎來規模超3萬億元人民幣的流動性缺口上。鑒於中國央行已開啟跨節資金投放模式，市場普遍預期人行本周將加碼資金投放，為金融體系送上「春節紅包」，以確保節前資金面平穩運行。聶振邦表示，人行彌補資金缺口一般採用逆回購方式，期限為7天或14天，有助於改善市場的流動性狀況，但未必能給港股帶來持續上漲動力。

 

兆易創新難與美光比較，觀察350元阻力位

 

　　受惠於AI基礎設施建設引發的「超級周期」、產能結構性短缺以及企業強勁利潤增長三重因素，存儲晶片股份在今年年初股價展開暴漲，美股美光科技從去年11月21日的低位192.59美元上漲至1月30日的455.5美元，短短三個月的時間暴漲136%。聶振邦指出，美光近年基本面表現強勁，即使經歷大幅上漲，其市盈率仍維持在約30餘倍，相較於同業龍頭英偉達逾45倍的估值，仍具吸引力，預期資金將持續流入。從走勢觀察，美光股價突破450美元水平後回落，若美股科技板塊氣氛維持正面，本月內有望再度上試該阻力關口。

 

　　至於港股的存儲晶片概念股兆易創新(03986)，該股於今年1月13日上市，1月22日曾高見361元，較招股價162元，暴漲122%，其後回落至312元水平。聶振邦表示，兆易創新與美光科技顯著差距。從業績規模看，兆易創新今年前三季累計收入約68億人民幣，而美光單季收入便高達136億美元，且後者在龐大基數下仍錄得遠超市場預期的逾56%的強勁增長，兩者體量與增速不具可比性。估值方面，兆易創新市盈率超過100倍，遠高於美光的30餘倍，兩者在基本面和估值上有很大差距。

 

　　聶振邦認為，該股此前因股份供需緊張推動股價上漲，累計了可觀的升幅，相信存儲晶片供應不足等利好因素已經反映在股價之中。除非未來公布的業績能大幅超出市場預期，否則股價進一步上行空間受限，短期需先觀察能否突破350元水平，而400元關口將有較大的阻力。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩兩萬七前維持區間上落 兆易創新炒概念料400元見頂

兆易創新股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

456.000

異動股

02629

MIRXES-B

24.120

異動股

03968

招商銀行

49.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 456.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 24.120
  • 03968 招商銀行
  • 49.220
  • 03750 寧德時代
  • 513.500
  • 00728 中國電信
  • 4.920
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 3.420
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.790
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 00700 騰訊控股
  • 560.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 257.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.350
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.320
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.700
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 19:20  香港電訊：進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

09/02/2026 15:00  【預算前瞻】安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例

09/02/2026 17:40  【企業盈喜】中國東方教育(00667)料去年純利及經調整純利按年增46%至51%

09/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年 新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

特朗普式「新秩序」，世界亂上加亂新文章
人氣文章

搵食地圖

中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre 法式經典「皇家蔬菜燉牛肉」2月限定供應新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星韓國菜！招牌韓牛雙重奏、鹹蜆醬墨魚、魚子醬鮑魚粥，精緻韓式盛宴　
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情人節前被分手！本應是浪漫節日，為何變成愛情終結？新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
人氣文章
名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 21:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區