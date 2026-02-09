  • 會員
日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026

　　《宏觀脈動》日本眾議院大選塵埃落定，一如市場預期，日揆高市早苗率領的自民黨以雷霆萬鈞之勢，在眾議院選舉中豪取316個議席，進一步鞏固權力。然而，這場政治上的壓倒性勝利，對日圓而言，有機會是另一輪貶值的序曲。不過，干預的「有形之手」隨時出現，加上早前沽空盤或先行獲利，短期或限制日圓貶值速度，但整體偏弱走勢未見扭轉。

 

　　據日本傳媒報道，自民黨一舉掌握突破310席「超級多數」絕對優勢的316席，計及其執政盟友日本維新會的36席，執政聯盟的議席由選前的232席大增至352席。此一政治版圖的確立，意味著高市政府的權力根基已堅如磐石，除有民意支持外，即使未來參議院試圖阻撓，執政聯盟仍具備在眾議院表決通過法案的憲法權力。

 

　　作為「安倍經濟學」的堅定繼承者，高市的經濟藍圖清晰指向擴張性財政路徑。隨著執政聯盟掌有主導權，其取消8%食品消費稅兩年的政策主張相信有望加速推行。此舉雖能立竿見影地紓緩通脹對民生的痛楚，回應選民對生活成本高漲的怨懟，但其代價卻極為高昂，背後每年相當於GDP 0.9%的5萬億日圓稅收缺口將如何填補，當局至今仍未向市場提供具說服力的財政整固方案。這種寅吃卯糧的財政擴張，無疑加劇了市場對日本財政紀律惡化的深層憂慮。

 

高市政府大勝後日圓走向

雖然干預的「有形之手」隨時出現，但日圓偏弱的走勢未見扭轉。(Shutterstock)

 

　　「超級多數」的另一個深層意思是達到修憲的門檻。高市延續已故前首相安倍晉三的「親美友台」戰略，在選後即在社交媒體發帖文表示感謝美國總統特朗普支持，並稱「日美同盟的潛力無限」。高市近期更表示有意將自衛隊寫入憲法，此舉勢將進一步影響中日關係，中國有機會繼建議減少赴日旅遊和加強稀土出口管制後，再次通過經濟層面對日本作強硬回應。與作為自己最大貿易夥伴的國家關係緊繃，對日本經濟和日圓均屬利淡消息。

 

　　隨著高市政府氣勢一時無兩，預期「高市交易」（即「沽日圓、沽日債、買日股」）的投資主題將再度活躍。當前日本面臨嚴峻的財政赤字、持續的負實質利率環境，加上全球資金追逐風險貨幣的趨勢，三重結構性壓力均對日圓構成沉重的下行引力。我們預期，美元兌日圓匯價將重回早前傳聞美國進行匯率查詢(Rate Check)時的159水平。儘管高市曾辯稱弱勢日圓有利出口，但若日圓匯率持續偏弱所引發的「輸入性通脹」，將成為日本經濟及國民難以承受之重。

 

　　隨著大選落幕，選戰不確定性消除，日本政府因擔憂干預震盪影響選情的「投鼠忌器」心態已不復存在。面對日圓可能進一步加深的跌勢，財務省入市干預的可能性將顯著提升。一旦匯價觸及159至162的警戒區間，當局極可能隨時發動實質干預，以遏制貶值交易的力量。

 

　　然而，誠如本欄在兩周前在《日圓反彈僅是曇花一現？》一文中提到，日圓早前的反彈更像是一次技術性調整，預期會繼續呈偏弱走勢。在該文刊出日至上周五，日元已貶值3%。

 

　　回顧2022年與2024年，日本財務省分別歷經數次干預，才扭轉日圓頹勢。這表明單靠外匯干預，往往僅能收「曇花一現」之效，充其量只能對市場產生短期震懾。除非日本政府能提出具體方案緩解市場對其財政健康的疑慮，或日本央行釋出更明確、更激進的貨幣緊縮訊號，否則單憑干預手段，這場日圓保衛戰，或將是繼2022年和2024年後，另一場艱鉅的持久戰。

 

東亞銀行投資策略師　吳永強

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？

返回財經熱話

延伸閱讀

即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 19:20  香港電訊：進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

09/02/2026 15:00  【預算前瞻】安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例

09/02/2026 17:40  【企業盈喜】中國東方教育(00667)料去年純利及經調整純利按年增46%至51%

09/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

