恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆

美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五（6日）強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關；金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關；日股韓股受惠跟隨集體急升。恒生指數高開422點，科技股盤中回順，加上三電訊商及內需下跌，開市後升幅有所收窄，但午後市況再轉強，恒指一度漲超500點，全日收升467點或1.8%，報27027。恒生中國企業指數收報9168，升136點或1.5%。恒生科技指數收報5417，升71點或1.3%。

主板成交超過2551億元，而港股通經歷多日大手掃貨後，今日淨流出近19億元。

金融股強勢，滙控(00005)升3.34%，報139.3元，曾見139.5元再創歷史新高，友邦(01299)升3.41%，報86.35元，渣打(02888)升2.59%，報202元，中銀香港(02388)揚2.43%，報43元；A股同樣走高，滬綜指收復四千一，內險股表現亦強，中國平安(02318)升4.89%，報73元，國壽(02628)升3.98%，報35.04元，人保(01339)升3.5%，報6.81元，新華保險(01336)升2.73%，報62.1元。

信達生物(01801)與禮來公司達成戰略合作，攜手推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發。根據協定條款，最高可獲得88.5億美元收益，另加大中華區以外淨銷售額銷售分成。信達生物走高7.42%領漲藍籌，報85.4元。

泡泡瑪特(09992)公布Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻，股價升5.76%，報257.2元，連升6日累計升幅15.03%。

金價返回5000美元，紫金(02899)升5.58%，報41.28元，靈寶黃金(03330)升4.95%，報22.48元，招金礦業(01818)升4.21%，報34.62元。

百度(09888)升3.19%，報142.2元，騰訊(00700)升2.28%，報560元，阿里(09988)升1.87%，報157.9元，美團(03690)跌0.38%，報91.05元，中芯(00981)績前升4.07%，報70.35元，暫連升2日累計升幅4.3%。

字節跳動旗下文生影片模型Seedance2.0上線即爆紅，競爭對手快手(01024)下跌2.74%，報69.3元，連跌7日累計跌幅16.46%。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及快手。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇