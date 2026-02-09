  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆

09/02/2026

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆

 

 

　　美國非農就業數據延後發放，此前經歷環球資產風暴後美股上周五（6日）強勢造好，資金勇猛撈底推動道指大升超過1200點，歷史性突破50000大關；金價早市同步轉強，紐約期金今早亞洲時段起重上5000美元大關；日股韓股受惠跟隨集體急升。恒生指數高開422點，科技股盤中回順，加上三電訊商及內需下跌，開市後升幅有所收窄，但午後市況再轉強，恒指一度漲超500點，全日收升467點或1.8%，報27027。恒生中國企業指數收報9168，升136點或1.5%。恒生科技指數收報5417，升71點或1.3%。

 

　　主板成交超過2551億元，而港股通經歷多日大手掃貨後，今日淨流出近19億元。

 

　　金融股強勢，滙控(00005)升3.34%，報139.3元，曾見139.5元再創歷史新高，友邦(01299)升3.41%，報86.35元，渣打(02888)升2.59%，報202元，中銀香港(02388)揚2.43%，報43元；A股同樣走高，滬綜指收復四千一，內險股表現亦強，中國平安(02318)升4.89%，報73元，國壽(02628)升3.98%，報35.04元，人保(01339)升3.5%，報6.81元，新華保險(01336)升2.73%，報62.1元。

 

　　信達生物(01801)與禮來公司達成戰略合作，攜手推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發。根據協定條款，最高可獲得88.5億美元收益，另加大中華區以外淨銷售額銷售分成。信達生物走高7.42%領漲藍籌，報85.4元。

 

　　泡泡瑪特(09992)公布Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻，股價升5.76%，報257.2元，連升6日累計升幅15.03%。

 

　　金價返回5000美元，紫金(02899)升5.58%，報41.28元，靈寶黃金(03330)升4.95%，報22.48元，招金礦業(01818)升4.21%，報34.62元。

 

　　百度(09888)升3.19%，報142.2元，騰訊(00700)升2.28%，報560元，阿里(09988)升1.87%，報157.9元，美團(03690)跌0.38%，報91.05元，中芯(00981)績前升4.07%，報70.35元，暫連升2日累計升幅4.3%。

 

　　字節跳動旗下文生影片模型Seedance2.0上線即爆紅，競爭對手快手(01024)下跌2.74%，報69.3元，連跌7日累計跌幅16.46%。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及快手。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

456.000

異動股

02629

MIRXES-B

24.120

異動股

03968

招商銀行

49.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 456.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 24.120
  • 03968 招商銀行
  • 49.220
  • 03750 寧德時代
  • 513.500
  • 00728 中國電信
  • 4.920
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 3.420
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.790
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 00700 騰訊控股
  • 560.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 257.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.350
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.320
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.700
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 19:20  香港電訊：進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

09/02/2026 15:00  【預算前瞻】安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例

09/02/2026 17:40  【企業盈喜】中國東方教育(00667)料去年純利及經調整純利按年增46%至51%

09/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦新文章
人氣文章

智城物語．方展策

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜53歲台灣視后高慧君暈倒，臉部三處骨折事後零記憶
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介
人氣文章
致癌原因｜基因醫生揭5種體質易患癌，養成4大防癌習慣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 21:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區