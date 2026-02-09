小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！

臨近新年大家都想發返個橫財，財神爺近排喺東北方駕到，上星期五（6日）韓國Crypto平台Bithumb可能見中國紅包大戰咁旺場，有樣學樣向用戶大派利是，原本打算向249名「幸運兒」大派每人2490圜（折合大約13蚊港紙）利是，竟然肥手指派錯2490BTC，合共派錯62萬粒Bitcoin！財神從天而降，畀著你會點接呢？

還原返當日，Bithumb搞咗個類似派利是嘅抽獎活動，用戶成功解鎖寶箱就可以獲得2000至50000圜獎金，總共695人參加，其中249人成功打開寶箱，總值62萬圜獎金，除開249個人每人可以攞到2490圜，點知內部員工就肥手指將「圜」撳錯「Bitcoin」，於是就誕生咗249個身家13.13億港紙（以事發Bitcoin大約67500美金計）嘅億萬富翁。

明眼人都知係肥手指，但大嗱嗱13億銀當前，以做開Crypto trade嘅炒家手速，電光火石間點會諗法唔法律，當然即刻搵方法套現袋袋平安先！按Bithumb事後整理嘅時間線，收到添加利是嘅用戶總共只有唔夠40分鐘時間行動，諗都唔駛諗，即時喺Bithumb平台狂沽收到嘅Bitcoin，走得快好世界。

呢個肥手指認真暴力，令BTC喺Bithumb平台顯示報價喺短短幾分鐘入面暴跌一至兩成到最低大約55000美金。不過Bithumb反應都唔慢，由發現到堵截只用咗15分鐘，據Bithumb報告提到，620000粒派錯嘅Bitcoin即時已成功回收618212粒，另外1788粒流入市場嘅亦成功追返93%，所以實際上就只有大約125粒係真正流落在外，截至今日下午4點報70532美金計，大約損失6890萬港紙啦。不過據韓國法律，Bithumb有權以「不當獲利」去告不正當地獲得虛擬資產嘅用家，變相呢6890萬銀都仲有機會追回番啲啲。

翻查紀錄，Bithumb嘅甩轆事件都唔止呢單，如果一架車有四個轆，Bithumb一早行唔郁。2017年有員工電腦被hack，三萬名用戶資料流出兼被詐騙幾十億圜；2018年平台熱錢包被攻擊令約值3100萬美金嘅BTC同ETH被盜；2019年又有內部員工監守自盜最少1300萬美金嘅EOS和XRP；2024年又有懷疑內部員工偷走約2000萬美金嘅Crypto。但由於Bithumb喺韓國擁有合規地位，以依然係韓國第二大虛擬資產平台。

所以呢，都唔好怪外界抱持「幣圈=雞棚」嘅成見，交易所管理層如同草台班子，大部分ICO又係得啖笑，仲有各路黑客時刻謀住你個虛擬荷包，投資風險遠高於大眾想像。如果幣圈中人唔係想賺快錢，而係希望令全世界都接受Crypto，咁就應該先令自己睇落去專業啲。前有X少當街派銀紙，後有KOL為幣圈騙局背書，而家又有正牌交易所派錢派錯幣值，聲譽接近貼地水平，但係唔緊要，筆者喺呢幾年深深感受到，只要有錢賺，體面二字往往無人顧及，趁風起時大家再炒兩嘢過肥年，請請！

