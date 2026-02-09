  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！

09/02/2026

　　臨近新年大家都想發返個橫財，財神爺近排喺東北方駕到，上星期五（6日）韓國Crypto平台Bithumb可能見中國紅包大戰咁旺場，有樣學樣向用戶大派利是，原本打算向249名「幸運兒」大派每人2490圜（折合大約13蚊港紙）利是，竟然肥手指派錯2490BTC，合共派錯62萬粒Bitcoin！財神從天而降，畀著你會點接呢？

 

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！

 

　　還原返當日，Bithumb搞咗個類似派利是嘅抽獎活動，用戶成功解鎖寶箱就可以獲得2000至50000圜獎金，總共695人參加，其中249人成功打開寶箱，總值62萬圜獎金，除開249個人每人可以攞到2490圜，點知內部員工就肥手指將「圜」撳錯「Bitcoin」，於是就誕生咗249個身家13.13億港紙（以事發Bitcoin大約67500美金計）嘅億萬富翁。

 

　　明眼人都知係肥手指，但大嗱嗱13億銀當前，以做開Crypto trade嘅炒家手速，電光火石間點會諗法唔法律，當然即刻搵方法套現袋袋平安先！按Bithumb事後整理嘅時間線，收到添加利是嘅用戶總共只有唔夠40分鐘時間行動，諗都唔駛諗，即時喺Bithumb平台狂沽收到嘅Bitcoin，走得快好世界。

 

　　呢個肥手指認真暴力，令BTC喺Bithumb平台顯示報價喺短短幾分鐘入面暴跌一至兩成到最低大約55000美金。不過Bithumb反應都唔慢，由發現到堵截只用咗15分鐘，據Bithumb報告提到，620000粒派錯嘅Bitcoin即時已成功回收618212粒，另外1788粒流入市場嘅亦成功追返93%，所以實際上就只有大約125粒係真正流落在外，截至今日下午4點報70532美金計，大約損失6890萬港紙啦。不過據韓國法律，Bithumb有權以「不當獲利」去告不正當地獲得虛擬資產嘅用家，變相呢6890萬銀都仲有機會追回番啲啲。

 

　　翻查紀錄，Bithumb嘅甩轆事件都唔止呢單，如果一架車有四個轆，Bithumb一早行唔郁。2017年有員工電腦被hack，三萬名用戶資料流出兼被詐騙幾十億圜；2018年平台熱錢包被攻擊令約值3100萬美金嘅BTC同ETH被盜；2019年又有內部員工監守自盜最少1300萬美金嘅EOS和XRP；2024年又有懷疑內部員工偷走約2000萬美金嘅Crypto。但由於Bithumb喺韓國擁有合規地位，以依然係韓國第二大虛擬資產平台。

 

　　所以呢，都唔好怪外界抱持「幣圈=雞棚」嘅成見，交易所管理層如同草台班子，大部分ICO又係得啖笑，仲有各路黑客時刻謀住你個虛擬荷包，投資風險遠高於大眾想像。如果幣圈中人唔係想賺快錢，而係希望令全世界都接受Crypto，咁就應該先令自己睇落去專業啲。前有X少當街派銀紙，後有KOL為幣圈騙局背書，而家又有正牌交易所派錢派錯幣值，聲譽接近貼地水平，但係唔緊要，筆者喺呢幾年深深感受到，只要有錢賺，體面二字往往無人顧及，趁風起時大家再炒兩嘢過肥年，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

456.000

異動股

02629

MIRXES-B

24.120

異動股

03968

招商銀行

49.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 456.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 24.120
  • 03968 招商銀行
  • 49.220
  • 03750 寧德時代
  • 513.500
  • 00728 中國電信
  • 4.920
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 3.420
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.790
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 00700 騰訊控股
  • 560.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 257.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.350
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.320
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.700
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 19:20  香港電訊：進一步出售光纖業務所得款項用於償還債務，尋找時機進入定息市場

09/02/2026 15:00  【預算前瞻】安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例

09/02/2026 17:40  【企業盈喜】中國東方教育(00667)料去年純利及經調整純利按年增46%至51%

09/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察國家信創園，傳引導銀行控制美債敞口，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆新文章
品味生活
生活
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

關愛隊貢獻應予以肯定 新文章
人氣文章

搵食地圖

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封新文章
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期內接獲逾45宗網上情緣騙案，涉案金額超過4,300萬港元！48歲男士被騙超過$220萬 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心肌梗塞警示｜30歲男起床如廁猝死，遺病父妻子女，醫生揭3奪命關鍵新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人健康｜74歲郭鋒首爆淋巴癌病史，兩度大病感激歐陽佩珊生前悉心照顧 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 21:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
小傳日記 | 派2000圜變2000 Bitcoin，交易所派錯幣賣得快好世界！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區