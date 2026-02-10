  • 會員
美股 | 甲骨文單日急升9.6%，道指收市企穩五萬大關續破頂

10/02/2026

美股 | 甲骨文單日急升9.6%，道指收市企穩五萬大關續破頂

 

 

　　美股周一（9日）延續上周升勢，三大指數全線造好。AI產業鏈利好消息帶動下強勢領漲，甲骨文(US.ORCL)股價單日急升9.6%，推動道指數進一步站穩50000點大關，再創盤中及收市新高。

 

　　道指收市升20.2點，或0.04%，報50135.87點；標普500指數升32.52點，或0.47%，報6964.82點；納指升207.46點，或0.9%，報23238.67點。

 

　　英偉達(US.NVDA)及博通(US.AVGO)分別上漲2.5%和3.3%，反映資金持續流入硬件基礎設施板塊，市場對AI資本開支的預期依然樂觀。

 

　　其他科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)升1.5%，Meta(US.META)升2.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.2%，微軟(US.MSFT)升3.1%，谷歌(US.GOOGL)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.8%。

 

　　但宏觀層面仍存隱憂。受累於聯邦政府部分停擺，原定於上周五發布的1月份非農就業報告被迫推遲至本周三（11日）公布。此外，投資者密切關注原定本周五（13日）發布的1月份消費者價格指數(CPI)，目前市場普遍預期按年增長率為2.5%。

 

美匯跌破97水平

 

　　美匯指數延續上周跌勢，跌穿97水平，低見96.79，跌幅約0.9%。美元兌日圓走勢窄幅上落，尾市偏軟向下，報約155.78，跌約0.9%。歐元兌美元表現靠穩，匯價報1.1926，升約0.9%。

 

　　現貨金早段一度在5000美元關口爭持，隨後買盤湧入確認支持位，重上5034美元水平，尾市升至5077美元，升幅約2.3%。紐約期金升幅逾2.4%，報5101美元。現貨銀升近7%，報83.32美元。

 

　　紐約期油價報64.29美元，升約1.2%。布蘭特期油則報每桶69美元，升約1.4%。

撰文：經濟通國金組

