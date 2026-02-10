新股掛牌 | 釣魚裝備第一股樂欣戶外首掛高開96％每手賺5885元，上限定價無人穩獲一手

樂欣戶外(02720)今日首掛，開報24.02元，較招股價12.25元高出96.1％，以每手500股計，不計手續費，每手賺5885元。

樂欣戶外公布，香港公開發售部分共有約11.1萬人申請，超額認購約3653.23倍，認購一手500股的5.6萬人中有564人獲配股份，分配比率1％，無人穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股12.25元，以招股價11.25元至12.25元範圍之上限定價。輝立暗盤收報24.6元，比定價升1.01倍，一手帳面賺6175元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉141萬股，共有2144人申請，其中1001人獲500股，分配比率0.02％，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10％，至於國際發售超額認購1.94倍。該集團招股集資約3.45億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使少量成交，股價亦可能大幅波動。

