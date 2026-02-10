  • 會員
比亞迪｜入稟美國法院挑戰特朗普關稅令，股價連日造好可再吼？

10/02/2026

　　中國電動車巨企比亞迪(01211)(深:002594)入稟美國法院挑戰美國總統特朗普關稅權限，並要求退還已徵收稅款，加上滙豐研究發表報告指，比亞迪與特斯拉(US.TSLA)市值差距14倍不合理，刺激比亞迪今早(10日)再升逾3%，已連升4日，似有見底回穩跡象，是否可再留意？

 

（比亞迪汽車網頁截圖）

 

比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅權限　要求退還已徵收稅款

 

　　法庭文件顯示，比亞迪已就特朗普引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收關稅的決定提出訴訟，指控白宮此舉越權，並要求美方全數退還自2025年4月以來徵收的關稅款項及相關利息。這宗訴訟由比亞迪旗下四家美國附屬公司於1月26日向美國國際貿易法院提出。比亞迪在入稟狀中採取了與其他跨國企業相似的法律觀點，指出特朗普當局引用的《國際緊急經濟權力法》文本中，完全未有提及「關稅」一詞或任何同義詞。法律團隊據此主張，該法案僅授權總統在緊急狀態下監管經濟活動，並未賦予其徵收邊境稅的權力，故相關關稅令在法理上無效。

 

　　比亞迪方面強調，不得不提交這份獨立申訴，旨在保障公司的法律權益，確保一旦法院裁定政府敗訴，公司有權追回已繳納的稅款。​而此次行動令比亞迪成為首家就關稅爭議直接起訴美國政府的中國汽車製造商。在此之前，已有數千家在美營運的全球企業發起類似訴訟，集體挑戰特朗普政府引用IEEPA實施廣泛邊境稅的合法性。

 

比亞迪夥曼蘇爾集團進軍埃及市場　上月德國銷量增10倍

 

　　此外，比亞迪公布，日前攜埃及曼蘇爾集團正式進入埃及市場，在開羅首家比亞迪旗艦店舉辦發布會，推出海鷗、宋PLUS EV及宋PLUS DM-i三款車型。三款車型覆蓋不同出行場景，海鷗為高性價比緊湊型純電轎車，宋PLUS EV配備高級駕駛輔助系統，宋PLUS DM-i搭載超級混動技術。目前比亞迪中東和非洲地區業務已拓展至30個國家和地區，將持續深化當布局，提供可持續出行解決方案。

 

　　德國聯邦汽車運輸管理局公布的數據顯示，2026年1月，比亞迪在德國售出2629輛新車，遠高於去年同期的235輛，增長幅度達到10.2倍，註冊量是美國特斯拉(Tesla)同期1301輛的兩倍多，特斯拉期內銷量按年僅增加1.9%。另據乘聯分會公布的全國新能源乘用車廠商批發銷量快訊，2026年1月，比亞迪汽車以205518輛居1月份批發銷量(初稿數據)排行榜的首位，特斯拉中國則以69129輛排名第三。比亞迪則在互動平台表示，公司1月份銷售超21萬輛，蟬聯中國新能源汽車銷量冠軍，乘用車及皮卡海外銷售超10萬輛。

 

商務部：優化汽車以舊換新　多措並舉推動汽車消費

 

　　值得一提，國家商務部近日召開汽車企業座談會，研究汽車流通消費有關工作。商務部副部長盛秋平表示，今年商務部將會同相關部門，堅持政策支持和改革創新並舉，存量措施和增量政策集成發力，優化實施汽車以舊換新，開展汽車流通消費改革試點，完善行業管理制度，多措並舉推動汽車消費擴容提質。

 

　　盛秋平指，中國超大規模市場基礎牢，汽車消費鏈條長潛力大，政策接續實施支撐穩，全鏈條擴大汽車消費大有可為。與會企業代表表示，近年國家出台一系列促進汽車流通消費的政策舉措，有力支撐汽車市場向優向上發展，企業將繼續深耕細作，齊心協力推動中國汽車行業高質量發展。

 

　　另外，工信部昨日發布《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第二十七批)，比亞迪方程豹鈦3、比亞迪騰勢Z9、小米(01810)SU7、奇瑞QQ3、北汽藍谷(滬:600733)極狐阿爾法S5等多款車型在列。

 

滙豐研究：與特斯拉市值差距14倍不合理　予比亞迪目標價139元

 

　　滙豐研究發表最新研究報告指，過去6個月中，特斯拉及比亞迪股價走勢出現顯著分化，兩者的市值差距已擴大至14倍。該行並不認為存在合理的理由解釋這種差距。兩者都是電動車領域的領導者，儘管比亞迪更為成功且很可能擴大領先優勢。未來在於自動駕駛，特斯拉在這方面或許略佔優勢，但這尚有爭議，因為它絕非此領域的獨行者。特斯拉在Robotaxi(自動駕駛出租車)領域似乎也領先於比亞迪，但已不再是像過去在電動車領域那樣的市場領導者。兩間企業增長路徑明顯不同，對比亞迪而言，是大規模、超高效率的製造業加速全球擴張；對特斯拉而言，則是可能顛覆個人車輛擁有模式並催生人形機器人崛起的破壞性創新。一種未來是可觸及且資金充足，另一種則更具投機性且可能需要更多資本。

 

　　該行看好比亞迪，預期其主要電動車平台將於2026年第一季度推出，加上高性價比的新車型和改款周期，將進一步鞏固其在國內市場的領導地位。同時，比亞迪的國際業務擴張強勁，海外市場的利潤率更高，得益於更有利的競爭環境，有助於提升盈利能力，維持對比亞迪「買入」評級，目標價為139港元。對於特斯拉，該行認為隨著電動車市場增長放緩，其盈利將持續承壓。此外，其尚未產生收益的項目在時間和規模上存在較大不確定性，但這些風險並未反映在市場估值中，給予目標價133美元，維持「減持」評級。

 

（特斯拉中國網頁截圖）

 

溫鋼城：入稟挑戰美關稅幫助有限　欠成交配合料於88至103元上落

 

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，美國徵收的關稅主要涉及新能源產品，不是針對汽車，但比亞迪的行動「有好過冇」，對投資者心理上會有些幫助，再加上今早滙證發表報告指比亞迪與特斯拉估值差距太遠，似乎不太合理，認為比亞迪可以追上來，這可說是個賣點，股價亦已連升4日，似有回穩跡象，惟近幾日成交不算特別多，不見很多人積極趁低吸納，暫只可當作反彈，很大機會於某個區域橫行。比亞迪近期最低見過88.5元，而103元為1月份高位，預計於88至103元窄幅上落機會較大，一來升市成交不算很配合，二來公司主力產品為電動車，針對美國關稅的訴訟只有少許幫助，就算滙證上調其評級，此類消息往往只在股價跌得多時炒一日半日，之後可能重回正常情況。

 

　　溫鋼城又指，最關鍵要看銷售數字，之前數字只算「還可以」，需有顯著增長，當然公司未來在海外可能多了合作機會，因為歐洲及加拿大都似與內地「有偈傾」，加拿大可能與內地合作發展新能源汽車，這方面會有些憧憬，但此憧憬可維持多久要看市場反應，暫時成交不算太多的話，即使當作好消息，也未致「非買不可」，股價於103元附近應會開始出現阻力，穩陣計宜待其突破103元再追入，或待其回至90元附近才買入，暫時不炒波幅，始終內地人買車意願已放慢。況且，而比亞迪亦無法與特斯拉相比，特斯拉有機械人等其他業務，比亞迪只有自動駕駛，沒甚麼特別。

 

　　比亞迪半日升3.1%收報96.45元，連升4日，累計升幅7.17%，成交13.03億元。其他新能源車股亦普遍向上，理想汽車(02015)升1.25%報72.85元，小鵬汽車(09868)升0.94%報69.65元，蔚來(09866)升0.98%報39.28元，零跑汽車升1.69%報44.66元。傳統車股則普遍偏軟，吉利(00175)跌0.18%報16.56元，廣汽(02238)跌0.53%報3.75元，長汽(02333)跌0.38%報13.17元，惟東風(00489)升0.88%報9.16元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

