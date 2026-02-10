醫藥股 | 信達生物與禮來戰略合作獲大行唱好，股價再飆半成仍可追入？其他醫藥股也可炒一轉？

信達生物(01801)近日公布與美國大型藥廠禮來(US.LLY)達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發，獲多間大行唱好，均予目標價100元以上，股價昨日(9日)飆逾7%，今日(10日)再升半成，但與之前高位仍有距離，或許仍有上升空間。市場亦乘勢再炒作醫藥出海，其他醫藥股集體落鑊，當中石藥(01093)升逾半成，是否也可跟炒一轉？

（信達生物網頁截圖）

信達生物與禮來合作研發腫瘤及免疫創新藥 可獲最多近89億美元

信達生物宣布與禮來達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發，先收3.5億美元首付款，其後最多可獲85億美元里程碑付款，以及基於中國以外地區淨銷售額的分級銷售特許權使用費。市場憧憬中國藥企除了具備新藥許可授權出海的能力外，更能與海外大藥廠達成深度知作，帶動醫藥板塊氣氛急升。

信達生物近日公布，與禮來達成戰略合作，攜手推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發。根據協定條款，集團將獲得3.5億美元首付款；在達成後續特定里程碑事件後，還有資格獲得總額最高約85億美元的研發、監管及商業化里程碑付款，共最高88.5億美元。此外，集團有權就各產品在大中華區以外的淨銷售額獲得梯度的銷售分成。

集團指，協議為雙方第七次合作，加快推進創新藥物的全球研發工作。集團將主導相關項目從藥物發現至中國臨床概念驗證(二期臨床試驗完成)的研發工作。根據協定，禮來獲得相關項目在大中華區以外的全球獨家開發與商業化許可，而集團保留相關項目在大中華區的全部權利。

高盛：信達生物與禮來深化合作關係 股價仍被低估看102.85元

高盛發布研究報告指，信達生物日前宣布與禮來達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發，先收3.5億美元首付款，其後最多可獲85億美元里程碑付款，以及基於中國以外地區淨銷售額的分級銷售特許權使用費。高盛考慮到目前市場隱含的加權平均資本成本(12%)較高，認為其目前股價被低估，予該股「買入」評級，目標價102.85元。

高盛相信，信達生物將繼續保持其在中國生物技術領域的領先地位，主要得益於擁有大量針對下一代免疫腫瘤靶點的新型分子，並已獲得令人鼓舞的初步數據(如IBI363(PD-1/IL-2α偏向性雙特異性抗體))，在免疫治療/冷腫瘤中具有差異化的藥物特性；強大的商業化能力及與全球合作夥伴，特別是禮來公司的深度合作等，都有利公司前景。

里昂：研發實力獲全球大型藥企認可 升目標價至130.2元

里昂稱，信達生物宣布將部分腫瘤學與免疫學管線資產的海外權利授權予禮來，首付款為3.5億美元，潛在里程碑付款總額約達85億美元。該行認為交易對信達生物屬明確利好，進一步彰顯全球大型藥企對該公司研發實力的認可，將其目標價由120.1元上調至130.2元，維持「增持」評級。

摩通指，信達生物與禮來此次戰略合作屬正面驚喜，標誌著信達生物邁向全球性生物製藥公司歷程中的又一個重要里程碑，並凸顯其研發平台的實力。在電話會議上，信達生物管理層重申其長期願景，主要受惠於通用生物藥和腫瘤藥領域雙引擎增長策略的支持。該行對信達生物在其商業及研發產品線上的執行力，以及其強大的業務拓展能力持續印象深刻，重申公司是其所覆蓋的中國生物科技公司中首選標的之一，予「增持」評級，目標價為111元。

瑞銀：為藥物推進目標帶來上行空間 予目標價137.4元

瑞銀表示，對信達生物與禮來進行第七次合作持積極看法，並認為相較於以往的對外授權，是次成立新公司及共同開發模式，是一種新的合作模式。信達生物指，是次合作的潛在資產數量較同業其他類近的合作少，且財務條款優厚。更重要是，該行注意到潛在資產包括信達生物研發管線中未出現過的新資產，為公司原先指引每年推進8至10個候選藥物進入臨床階段的目標帶來上行空間。

瑞銀指，公司維持2027年銷售額200億元人民幣目標，並計劃今年就mazdutide用於糖尿病適應症進行國家醫保藥品目錄談判。針對更早期的資產，該行預期約有10個資產將在今年至明年初更新PoC數據，並預期約有10個候選藥物將進入首次人體試驗，現予公司目標價137.4元及「買入」評級。

（截自信達生物網頁）

八部門印發中藥工業發展方案 推動產業鏈升級及創新藥上市

另值得一提，工業和信息化部等八部門日前聯合印發《中藥工業高質量發展實施方案(2026-2030年)》，明確未來五年中藥工業發展目標、重點任務和保障措施，全方位推動中藥工業全產業鏈協同升級，到2030年將培育60個高標準中藥原料生產基地，建設5個中藥工業守正創新中心，推動一批中藥創新藥獲批上市，新培育10個中成藥大品種，制修訂10項中藥工業數智技術相關行業標準，發布20個數智化轉型升級典型案例，建設20個智能工廠、培育10個綠色工廠。

為確保目標落地，《方案》部署六大重點行動、15項具體任務。在原料保障方面，引導龍頭企業在主產區建設高標準中藥原料生產基地，配套建設產地初加工工廠，同時加快制修訂中藥材質量標準，開展珍稀中藥材資源保護與替代品研究。在創新方面，實施協同創新攻關行動，整合企業、高校、科研機構等創新資源，建設中藥工業守正創新中心。在製造能力提升上，明確推動中藥飲片集約化生產，完善質量標準體系。《方案》還部署了中藥名品推廣和卓越企業培育行動，通過強化品牌保護、培育中成藥和飲片優勢單品，推動「中藥+」跨界融合，發展大健康產品；梯度培育領航企業和優質中小企業，支持企業開拓國際市場，參與中藥國際標準制修訂，提升中藥品牌國際影響力。

溫鋼城：信達生物估值不貴現價先買一注 其他藥股不宜追入

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，信達生物之前股價最高升至109元，之後一直下跌，今日算是有些突破下降軌，最好能重上1月13日高位92元之上，現價可先買一注，始終醫藥板塊有一段時間沒炒過，可博其再炒上。事實上，信達生物由去年9月以來一直反覆下跌，累積跌幅較大，而市場預期公司2026年盈利增長近一倍，算是不錯，有些炒作空間，而且其現價市盈率及市銷率以過去5年計不算特別貴，現價買入可先看100元，若突破紅底關口，再看能否重上109元。

至於其他醫藥股可否跟炒一轉？溫鋼城指，信達生物與禮來達成戰略合作是個別公司之間的協議，不代表其他公司也受益，雖然多隻醫藥股如石藥股價今日也衝高，但此類商業協議偶爾也會出現，其他非當事公司只能當影子股炒，能否繼續炒上要看後續消息，以石藥為例，於9月9日最高升至11.5元，今日升得多，距高位只剩約10%上升空間，可先看能否突破1月30日造出的10.96元，否則現價追入恐於該處遇阻，且近期成交亦不見配合，不宜高追，若有貨可考慮11元前減倉，始終這已是其近5年高位，其他醫藥股亦可如此操作。

信達生物今日升4.98%收報89.65元，連升2日，累計升幅12.77%，成交19.04億元。其他醫藥股亦普遍上升，石藥升5.52%報10.32元，中生製藥(01177)升2.88%報6.79元，翰森製藥(03692)升1.13%報37.54元，康方生物(09926)升3.93%報105.7元，榮昌生物(09995)升3.64%報82.5元，再鼎醫藥(09688)升3.2%報14.52元，三生製藥(01530)升4.26%報24.5元，聯邦制藥(03933)升2.51%報13.07元，藥明康德(02359)升4.14%報120.8元，藥明生物(02269)升4.66%報40.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

