港股 | 午市前瞻 | 「派利是」需求限制港股升幅 信達生物炒興持續挑戰紅底

10/02/2026

　　美股周一（9日）延續上周五（6日）的升勢，三大指數全線造好。科技股在人工智能利好消息帶動下強勢領漲，推動道指數進一步站穩50000點大關，再創盤中及收市新高。恒生指數半日報27173，升146點或0.5%，主板成交超過1338億元。恒生中國企業指數報9239，升71點或0.8%。恒生科技指數報5463，升45點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 「派利是」需求限制港股升幅 信達生物炒興持續挑戰紅底

（Shutterstock圖片）

 

郭家耀：北水傾向減倉過節，恒指料27500受阻

 

　　外圍氣氛持續，美股道指升上50000大關後周一高位整固，港股受惠跟升，惟早盤升抵27400水平前有回吐壓，半日升幅收窄。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股今日跟隨外圍造好，但見北水昨日轉錄淨流出，預期農曆年前內地資金需求較大，加上近日未再有進一步焦點消息，大市亦已炒高，今年內地春節假期較長下明顯大戶都傾向過節前減倉，短線限制港股升幅，預計27500附近會有阻力。他又預期，農曆年前內地未必會再有重大政策出台，預計短期內港股升幅維持受限。

 

中外藥企有更大誘因合作，料有更多合作個案

 

　　信達生物(01801)日前宣布與禮來達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發，先收3.5億美元首付款，其後最多可獲85億美元里程碑付款。市場憧憬中國藥企除了具備新藥許可授權出海的能力外，更能與海外大藥廠達成深度知作，帶動醫藥板塊氣氛急升，半日生物科技指數急升逾3.7%。

 

　　信達生物與禮來的深度合作引發市場憧憬，郭家耀認為這是外國藥廠認同中國藥企技術與研發能力的象徵，期望在信達與禮來之後，可望有更多合作例子出現。他指，現時雙方都各自有誘因推動更多合作，一方面中國藥企可以借助外國藥廠的銷售鏈加快與提升出海能力，一方面外國藥廠可以減輕研發風險直接與有所成果的中國藥企合作，提升產品推陳出新進度，是對於中外藥企都有益的雙贏局面。

 

　　在良好預期下，郭家耀認為短線信達生物可以維持炒興，修復紅底並不太難；不過後續能否維持升勢，則要觀望業績後在數字上能否符合市場預期。

 

港股 | 午市前瞻 | 「派利是」需求限制港股升幅 信達生物炒興持續挑戰紅底

信達生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


