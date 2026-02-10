  • 會員
濠賭股會否迎「春節行情」？

10/02/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=-QYrBON5oH4

 

 

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？

08448

環球印館

0.860

異動股

01797

東方甄選

29.200

異動股

02800

盈富基金

27.380

即時重點新聞

10/02/2026 17:30  《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性

10/02/2026 17:55  《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

10/02/2026 17:21  中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元

10/02/2026 16:57  【企業盈喜】電視廣播(00511)料去年虧轉盈賺逾5000萬元

10/02/2026 16:46  電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙

10/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點

人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美籌備何立峰與貝森特會晤，人民幣創33個月高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

醫藥股 | 信達生物與禮來戰略合作獲大行唱好，股價再飆半成仍可追入？其他醫藥股也可炒一轉？新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 麥嘉嘉：科技股拖累港股走勢 下周三大因素要留意！
人氣文章

足球俱樂部．主教練

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦
人氣文章

先行入手．Onki Chan

台灣不只吃喝！4個小眾時尚品牌推介：BLACKPINK Lisa、YOASOBI也捧場！ 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「不物于物」：從傳統造物到當代創意，感受手工藝的慢哲學
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
人氣文章
針下生髮醫案｜針灸喚醒毛囊最快見效方法，治療3部曲兩星期髮絲重生新文章
人氣文章
打掃危機｜全屋大掃除惹禍，6歲女疑吸入致命惡菌，大腦驚見20多個窿新文章
人氣文章
名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率高
