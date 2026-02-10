《魚缸博客》美元指數係咁跌，對全球資產有何影響？

大家最近應該留意到，美元指數不斷下跌，最近都係96至97上落，普遍原因大家都覺得因為美國總統侵侵政策不確定性，例如關稅、格陵蘭島問題；但歐洲就算想抵抗美國都唔係一件容易的事，因為歐洲同美國資產綑綁得太實，一拍兩散都唔係最好結果。

另外一件事，就係美日似乎要聯手，一齊干預匯率。目前日圓債券市場係處於高危位置，因為日圓持續貶值，將會導致債券收益越來越無人買，最後導致崩盤；所以日本央行一定要出手干預匯率，而日本本身自己都係無能為力，所以最後都要依靠美國出手。美元指數底層其實有好多「隱形貨幣」支持住，包括日圓、歐羅等等，美元指數下跌，某程度上係反映出日圓將會持續升值。

你又會問，點解美國要出手幫日本呢？須知道個世界運作係咁：日圓係「安倍經濟學」下持續低水，所以被各大機構借出做套息做投資，已經維持十幾年，如果日圓崩虧，投資者將會係市場收水，一收水全世界、特別是美國股市又要面對股災；所以美國就要幫助日本穩定貨幣，美國股市先可以繼續吹泡泡破頂，兩者係一種「唇齒相依」關係。

而美元指數由高位110貶值到而家大約96呢個位，咩資產最直接受惠呢？無錯，就係貴金屬，黃金、白銀，甚至銅、鎳期貨都炒高曬，個中原因大家都應該明白，就係因為對沖美元貶值，只要美元繼續貶值，黃金就會持續高走。

如果繼續沙盤推演，假設美元持續貶值，資金將會外流避險，而目前國際貨幣有三大系統：美元，以美元為首的貨幣，以及非美元系貨幣。前兩者將會因為美元貶值而尋找避險資產，相信目的地將會劍指香港／港股。唔知大家最近有無留意，港元呢期持續走去弱方，目前係7.81位置，可以估計到資金持續流入令港元貶值，當然啦，博客認為最終目標就肯定係港股或者香港地產，所以你見近期香港樓市反彈，一堆內地科技股沖住落香港上市，都係想兜住美元貶值而流走的「聰明錢」。

今年要留意，如果美元持續貶值，可能要將資金布局到香港股市／香港地產，唔好唔信邪！

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇