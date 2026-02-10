  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

《魚缸博客》美元指數係咁跌，對全球資產有何影響？

10/02/2026

《魚缸博客》《魚缸博客》

 

　　大家最近應該留意到，美元指數不斷下跌，最近都係96至97上落，普遍原因大家都覺得因為美國總統侵侵政策不確定性，例如關稅、格陵蘭島問題；但歐洲就算想抵抗美國都唔係一件容易的事，因為歐洲同美國資產綑綁得太實，一拍兩散都唔係最好結果。

 

　　另外一件事，就係美日似乎要聯手，一齊干預匯率。目前日圓債券市場係處於高危位置，因為日圓持續貶值，將會導致債券收益越來越無人買，最後導致崩盤；所以日本央行一定要出手干預匯率，而日本本身自己都係無能為力，所以最後都要依靠美國出手。美元指數底層其實有好多「隱形貨幣」支持住，包括日圓、歐羅等等，美元指數下跌，某程度上係反映出日圓將會持續升值。

 

　　你又會問，點解美國要出手幫日本呢？須知道個世界運作係咁：日圓係「安倍經濟學」下持續低水，所以被各大機構借出做套息做投資，已經維持十幾年，如果日圓崩虧，投資者將會係市場收水，一收水全世界、特別是美國股市又要面對股災；所以美國就要幫助日本穩定貨幣，美國股市先可以繼續吹泡泡破頂，兩者係一種「唇齒相依」關係。

 

　　而美元指數由高位110貶值到而家大約96呢個位，咩資產最直接受惠呢？無錯，就係貴金屬，黃金、白銀，甚至銅、鎳期貨都炒高曬，個中原因大家都應該明白，就係因為對沖美元貶值，只要美元繼續貶值，黃金就會持續高走。

 

　　如果繼續沙盤推演，假設美元持續貶值，資金將會外流避險，而目前國際貨幣有三大系統：美元，以美元為首的貨幣，以及非美元系貨幣。前兩者將會因為美元貶值而尋找避險資產，相信目的地將會劍指香港／港股。唔知大家最近有無留意，港元呢期持續走去弱方，目前係7.81位置，可以估計到資金持續流入令港元貶值，當然啦，博客認為最終目標就肯定係港股或者香港地產，所以你見近期香港樓市反彈，一堆內地科技股沖住落香港上市，都係想兜住美元貶值而流走的「聰明錢」。

 

　　今年要留意，如果美元持續貶值，可能要將資金布局到香港股市／香港地產，唔好唔信邪！

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08448

環球印館

0.860

異動股

01797

東方甄選

29.200

異動股

02800

盈富基金

27.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08448 環球印館
  • 0.860
  • 01797 東方甄選
  • 29.200
  • 02800 盈富基金
  • 27.380
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.092
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 114.000
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.000
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.390
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.960
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.630
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 269.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.800
  • 00700 騰訊控股
  • 551.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.400
報章貼士
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 5.570
  • 目標︰$6.50
  • 03323 中國建材
  • 5.670
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 143.400
  • 目標︰$168.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2026 17:30  《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性

10/02/2026 17:55  《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

10/02/2026 17:21  中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元

10/02/2026 16:57  【企業盈喜】電視廣播(00511)料去年虧轉盈賺逾5000萬元

10/02/2026 16:46  電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙

10/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美籌備何立峰與貝森特會晤，人民幣創33個月高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

醫藥股 | 信達生物與禮來戰略合作獲大行唱好，股價再飆半成仍可追入？其他醫藥股也可炒一轉？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

堅守文字的力量 —— 我們又一間公司敲鐘了新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遊日注意｜日本流感個案激增逾11萬患者，9成屬乙流，醫生提醒3狀況即入院新文章
人氣文章
名人健康｜53歲台灣視后高慧君暈倒，臉部三處骨折事後零記憶
人氣文章
食物安全｜32歲女如廁排出3米寄生蟲，揭1習慣惹禍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 20:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/02/2026
德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

10/02/2026 17:10

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區