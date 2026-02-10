許正宇：香港家族辦公室數量激增，兩年增長超25%，成全球財富管理重要樞紐

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，投資推廣署最新發布的《香港家族辦公室市場研究》報告顯示，香港單一家族辦公室（單一家辦）數量持續快速增長，截至去年底已達3384間，較2023年底增加681間，短短兩年間增幅超過25%。其中過半數的家辦管理財富規模達5100萬美元以上。這一成長動能凸顯了香港對全球富裕家族的強大吸引力，並反映出特區政府推動家辦業務發展的政策取得顯著成效。

報告指出，單是單一家辦的每年營運開支，已為香港經濟帶來約126億港元的直接貢獻，並創造了超過10000個全職專業職位，涵蓋財務顧問、法律及會計等高增值服務領域。若計入多家族辦公室及相關專業服務機構，其整體經濟拉動效應更為龐大，有效帶動了辦公大樓租賃、專業服務及慈善活動等多個環節的發展，形成良性經濟循環。

家族背景多元，財富傳承趨勢顯現

研究顯示，在港單一家辦的財富來源分布廣泛，涵蓋內地、香港、歐洲、中東、亞太及美洲等多個地區。值得關注的是，有40%的單一辦公室已有第二代成員進入領導階層，部分更涉及第三代或第四代成員，顯示亞太區大規模的財富跨代傳承正在香港集中進行。同時，超過75%的家族仍持有並經營家族企業，家辦的角色正從傳統的財富保值，逐步轉型為支持家族企業發展的策略性資本平台。

投資青睞香港，另類投資受追捧

在投資取向上，香港市場展現出獨特吸引力。受訪家辦普遍計畫增加在香港及亞太區的資產配置，香港成為唯一沒有被計畫減持且最受青睞的地區增加。約六成受訪者表示，未來三年將加大在港市場的投資配置。這與香港去年IPO集資額位居全球前列的強勁資本市場表現相吻合。

在業界偏好方面，科技/媒體及醫療保健領域最受家族辦公室關注。資產類別中，另類投資迅速崛起，私募股權配置穩居首位，而對沖基金及數位資產的關注度也顯著上升，反映出家族尋求更分散、更具韌性的投資回報來源。

政策措施見效，未來將持續優化

許正宇又指，自2023年《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》發布以來，政府在稅務優惠、人才引進及生態建設等方面的「政策組合拳」效果顯著。例如，「新資本投資者入境計畫」推出後已接獲超過3000宗申請，若全部獲批，預計可為香港帶來超過900億港元的投資。

政府與業界的協作也加強了香港的推廣力道。投資推廣署的家辦專責團隊在海外推廣中，香港稅制靈活、投資環境自由及私隱性高等優勢備受關注。此外，香港財富傳承學院(HKAWL)作為策略慈善與知識交流平台，以及財庫局與彭博等機構的合作，均有效提升了香港家辦生態圈的活力。

展望未來，政府計劃於今年上半年提交立法建議，擴大基金及單一一家辦優惠稅制的合資格投資範圍，擬涵蓋貴金屬、貸款、私募債權及數位資產等。以「築就傳承」為主題的「裕澤香江」高峰論壇也將於下月底再度舉辦。政府目標在2026至2028年底前，再協助超過220間家族辦公室在港落腳或擴展業務。

撰文：經濟通採訪組

