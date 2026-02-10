  • 會員
輕鬆護老
恒指全日升155點收報27183，北水好淡爭持不下，醫藥、資源板塊造好

10/02/2026

恒指全日升155點收報27183，北水好淡爭持不下，醫藥、資源板塊造好

 

 

　　美股周一（9日）延續上周五（6日）的升勢，道指數進一步站穩50000點大關，亞太股市連續第二日造好，醫藥、資源板塊領升港股，惟春節前北水沽壓仍存，港股通全日淨流入不足1億元，限制港股升勢，恒指全日收報27183，升155點或0.6%，主板成交逾2340億元。恒生中國企業指數收報9242，升74點或0.8%。恒生科技指數收報5451，升33點或0.6%。

 

　　信達生物(01801)日前宣布與禮來達成戰略合作，推進腫瘤及免疫領域創新藥物的全球研發，先收3.5億美元首付款，其後最多可獲85億美元里程碑付款，以及基於中國以外地區淨銷售額的分級銷售特許權使用費。市場憧憬中國藥企除了具備新藥許可授權出海的能力外，更能與海外大藥廠達成深度知作，帶動醫藥板塊氣氛急升。信達生物獲高盛唱好，股價全日升4.98%，報89.65元。其他藥股同獲炒作，石藥集團(01093)漲5.52%領漲藍籌，報10.32元，藥明生物(02269)升4.65%，報40.02元，藥明康德(02359)升4.14%，報120.8元，再鼎醫藥(09688)升3.2%，報14.52元，中生製藥(01177)走高2.88%，報6.79元，諾誠健華(09969)升1.46%，報13.2元。

 

　　資源股上揚，靈寶黃金(03330)漲4.45%，報23.48元，紫金(02899)升2.52%，報42.32元，中海油(00883)升2.67%，報24.64元，中石油(00857)揚1.64%，報9.31元。

 

　　人社部等七部門對頭部平台企業和快遞企業開展用工行政指導，憂用工成本進一步上升，美團(03690)跌2.47%，報88.8元，連跌3日累計跌幅5.33%。

 

　　大行指出，澳門2月首八日博彩總收入約為50億澳門元，日均收入約6.25億澳門元，較1月的日均收入7.3億澳門元下跌約14%，亦較去年2月的日均收入7.05億澳門元下跌約11%。銀娛(00027)股價下跌1.82%，報43.1元，金沙(01928)跌1.72%，報18.31元，新濠國際(00200)跌1.46%，報4.72元。

 

　　比亞迪(01211)就特朗普關稅政策在美提訟，股價漲2.41%，報95.8元。

 

　　新東方(09901)遭主要股東減持，全日挫4.39%為目前表現最差藍籌，報46.66元；海底撈(06862)價跌2.6%，報17.22元。

 

　　科技股表現個別，阿里(09988)升1.65%，報160.5元，快手(01024)反彈1.59%，報70.4元，百度(09888)升0.84%，報143.4元，騰訊(00700)繼續燒錢推元寶AI，股價跌1.61%，報551元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

