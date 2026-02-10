  • 會員
德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產

10/02/2026

　　德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚在記者會上指出，該行發表調查指，推算截至2025年底，香港共有3384間單一家族辦公室，較2023年底兩年間增加了681間，平均每年增幅約12.6%。

 

德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產

德勤中國國際稅收服務合夥人潘宗杰（左）；德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚（中）；德勤中國香港諮詢業務合夥人陳淑嫻（右）

 

　　劉明揚指，不認為數字已封頂，且隨香港經濟環境愈來愈好，相信會有更多高淨值人士在港成立家族辦公室。甚至與新加坡相比，香港沒有審批門檻及本地投資要求，更具彈性。對於有聲音質疑香港因此引入「非高質」單一家辦，他則相信銀行、專業服務如律師及會計師會對此作KYC把關。

 

單一家辦數字兩年平均升幅約12.6%

 

　　經濟方面，該行推算香港單一家辦在本地直接聘用超過10000名全職專業人員；每年單是營運開支，就為本地經濟貢獻約126億元。若連同多家族辦公室等服務提供者，則整體經濟效益更為顯著。德勤中國香港諮詢業務合夥人陳淑嫻指出，大部分受訪單一家辦（74%）及多家辦（94%）準備擴充業務，不少正計劃增聘人手、擴展和提升辦公室空間，以及採用人工智能優化營運。

 

　　德勤中國國際稅收服務合夥人潘宗杰指出，投資策略上，受訪單一家辦普遍正降低美國佔比，並重新布局香港，同時看好內地及亞太區機遇。

 

行業未來配置首選科技／媒體

 

　　行業方面，未來配置上，首選科技／媒體，佔54%；醫療保健佔42%及金融業佔40%；人工智能亦受追捧。資產類別方面，40%受訪者表示打算增配數字資產，僅次於公開市場股票的45%；私募股權亦有36%人計劃增配；對沖基金則有28%；商品及貴金屬亦有20%。惟房地產則減配多於增配。多家辦普遍對藝術品、收藏品更感興趣。

 

　　德勤指出，是次研究透過問卷訪問136名香港家族辦公室業界持分者，包括121間家族辦公室及銀行與專業服務提供者。資料於2025年10月12月期間蒐集。財富來源方面，85間受訪單一家辦中，有38間的財富源自內地，19間源自香港，而其餘受訪者財富分別有12間來自歐洲、亞太區其他地方佔8間、美國及美洲其他地方佔6間和中東佔2間。

 

撰文：經濟通採訪組

 

