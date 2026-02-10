  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元

10/02/2026

　　地政總署公布，中國海外發展(00688)以18.0688億元投得一幅位於九龍牛頭角彩霞道的新九龍內地段第6675號用地，每呎樓面地價約6352元，高於市場預期上限。

 

中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元

（中國海外網頁截圖）

 

　　中國海外表示，地皮作為該公司今年在香港首個中標項目，此次投地不僅標誌新一年的良好開局，更彰顯公司對香港未來發展的堅定信心。

 

　　集團又指，項目坐落九龍灣成熟住宅區，享優越地理位置，兼具寧靜舒適的環境與完善交通配套，計劃將其打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。展望未來，將持續拓展香港優質土地儲備，積極把握具增長潛力的發展機遇。

 

　　該住宅地皮上周五（6日）共接獲9份標書，入標財團包括長實(01113)、恒地(00012)、新地(00016)、嘉華國際(00173)、中國海外、會德豐地產，另信置(00083)夥鷹君(00041)入標。

 

　　牛頭角彩霞道地皮約33713平方呎，可建總樓面面積303421平方呎，其中住宅部分樓面上限252851平方呎。綜合市場估計，地皮估值11.4億至18億元、每呎地價4000元至5930元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08448

環球印館

0.860

異動股

01797

東方甄選

29.200

異動股

02800

盈富基金

27.380

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 50,188.14
    +52.27 (+0.104%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,941.81
    -23.01 (-0.330%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,102.47
    -136.20 (-0.586%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌64.276
變動率︰-1.533%
較港股︰-0.19%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌552.548
變動率︰-1.560%
較港股︰+0.28%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌129.694
變動率︰-2.141%
較港股︰+0.54%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.200
變動率︰-3.084%
較港股︰-4.00%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升21.930
變動率︰+4.329%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.510
變動率︰+2.153%
JD 京東
按盤價(USD)︰升28.350
變動率︰+1.214%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.420
變動率︰+1.202%
精選美股 More
MAR
萬豪國際
按盤價(USD)︰升359.350
變動率︰+8.496%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升127.240
變動率︰+7.466%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌36.970
變動率︰-5.737%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌47.130
變動率︰-6.190%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2026 18:21 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2026 18:21 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08448 環球印館
  • 0.860
  • 01797 東方甄選
  • 29.200
  • 02800 盈富基金
  • 27.380
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.092
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 114.000
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.000
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.390
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.960
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.630
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 269.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.800
  • 00700 騰訊控股
  • 551.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.400
報章貼士
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 5.570
  • 目標︰$6.50
  • 03323 中國建材
  • 5.670
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 143.400
  • 目標︰$168.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2026 17:30  《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性

10/02/2026 17:55  《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

10/02/2026 17:21  中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元

10/02/2026 16:57  【企業盈喜】電視廣播(00511)料去年虧轉盈賺逾5000萬元

10/02/2026 16:46  電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙

10/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美籌備何立峰與貝森特會晤，人民幣創33個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦
人氣文章

搵食地圖

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

民眾黨前途，在柯文哲一念間 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜53歲台灣視后高慧君暈倒，臉部三處骨折事後零記憶
人氣文章
山今老人教你食魚養生！為何馬年要食魚？倪匡、蔡瀾獨愛吃哪種魚？不可不知的3大食魚好處新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/02/2026
中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

10/02/2026 17:10

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區