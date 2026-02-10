中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元

地政總署公布，中國海外發展(00688)以18.0688億元投得一幅位於九龍牛頭角彩霞道的新九龍內地段第6675號用地，每呎樓面地價約6352元，高於市場預期上限。

（中國海外網頁截圖）

中國海外表示，地皮作為該公司今年在香港首個中標項目，此次投地不僅標誌新一年的良好開局，更彰顯公司對香港未來發展的堅定信心。

集團又指，項目坐落九龍灣成熟住宅區，享優越地理位置，兼具寧靜舒適的環境與完善交通配套，計劃將其打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。展望未來，將持續拓展香港優質土地儲備，積極把握具增長潛力的發展機遇。

該住宅地皮上周五（6日）共接獲9份標書，入標財團包括長實(01113)、恒地(00012)、新地(00016)、嘉華國際(00173)、中國海外、會德豐地產，另信置(00083)夥鷹君(00041)入標。

牛頭角彩霞道地皮約33713平方呎，可建總樓面面積303421平方呎，其中住宅部分樓面上限252851平方呎。綜合市場估計，地皮估值11.4億至18億元、每呎地價4000元至5930元。

撰文：經濟通採訪組

