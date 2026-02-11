  • 會員
開市Go | 美零售表現意外停滯，中國CPI料放緩，中芯季績遜預期

11/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（10日）個別發展。道指延續強勢，連續第三個交易日創下收市新高。然而，受累於令人失望的零售數據，以及人工智能新技術對傳統財富管理行業的衝擊，標指及納指雙雙受壓向下。道指日內高見50512.79點，再創盤中新高，收市升52.27點，或0.1%，報50188.14點；標指數跌23.01點，或0.33%，報6941.81點；納指跌136.2點，或0.59%，報23102.47點。中國金龍指數升68點。日經期貨截至上午7時56分上升190點。

 

2、美國商務部數據顯示，去年12月零售銷售額按月持平，低於市場預期的0.4%增長，反映高通脹及高借貸成本下，消費者假日支出趨謹慎，經濟放緩擔憂加劇。

 

3、克利夫蘭聯儲局行長預計，聯儲局可能長時間維持利率不變；達拉斯聯儲局行長指，僅通脹回落不足以降息，除非勞工市場明顯疲弱。

 

4、美國今晚公布1月非農就業報告，美國總統貿易顧問納瓦羅表示，大量驅逐無證移民影響勞工市場，需大幅下調單月就業人數預期。

 

5、美國總統特朗普表示，若與伊朗談判失敗，正考慮向中東增派航母打擊群，為潛在軍事行動作準備。

 

6、英國政府人事變動持續，內閣秘書沃馬爾德據報將成數日內第三位離職高官；英國首相施紀賢淡化工黨分歧，將焦點轉向英國改革黨。

 

7、法國總統馬克龍稱，特朗普今年內或因數字監管問題對歐盟加徵關稅；芬蘭預計美國利用慕尼黑安全會議修復跨大西洋關係。

 

8、中國今日公布1月通脹數據，預計CPI同比升幅放緩至0.4%，PPI降幅收窄至1.5%，受材料價格上漲帶動。

 

9、美國財長貝森特表示，中國巨額貿易順差須解決，美國不尋求與中國脫鈎，目標為公平競爭及降低風險。

 

10、人民銀行發布季度貨幣政策執行報告，承諾繼續實施「適度寬鬆」貨幣政策，並常態化開展國債買賣操作。

 

11、香港交易所(00388)表示，去年集資額1億美元或以上的新股，上市首日平均升23.8%，一個月平均漲30.7%，為近20年最佳表現。

 

12、谷歌母公司Alphabet在24小時內發債集資近320億美元，100年期英鎊債券獲近十倍超額認購。

 

開市Go | 美零售表現意外停滯，中國CPI料放緩，中芯季績遜預期

 

開市Go | 美零售表現意外停滯，中國CPI料放緩，中芯季績遜預期

 

開市Go | 美零售表現意外停滯，中國CPI料放緩，中芯季績遜預期

 

