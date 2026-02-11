盤前攻略 | 零售數據遜預期美指個別走 恒指料高開惟須留意一因素

美國總統特朗普威脅，與伊朗的談判若未能取得進展，或向中東地區增派一支航母艦隊，中東局勢再次引起關注。另外，貨幣市場顯示，聯儲局今年減息3次的機會增加，加上美國12月份零售銷售數據按月無增長差過預期，美股周二個別發展，道指升52點或0.1%，至50188點，連續第三天創新高；標普500指數跌23點或0.3%至6941點；納指跌136點或0.6%至23102點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數升0.87%。阿里巴巴升2.15%，報166.51美元；京東升1.21%，報28.35美元；百度升0.47%，報147.66美元；理想升2.94%，報18.89美元；小鵬升1.60%，報17.82美元；蔚來升1.43%，報4.96美元；嗶哩嗶哩升0.62%，報30.96美元。

夜期高水，港股ADR個別走

恒指夜期升85點，報27260，高水77點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.25%，折合88.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.21%，折合64.3港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.29%，折合552.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.37%，折合35.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.69%，折合420.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.27%，折合139.9港元。





夜期黑期造好恒指料高開，惟A股走勢或牽動大市

恒指兩連升，昨日盤中高位升至27397，過千張熊證跌入被收回範圍。不過，熊證街貨總數不跌反升過百張至6292張，顯示淡友信心沒有動搖。熊證重貨區維持在28100至28199區間，該區總數略升至750張。牛證街貨方面，總數略減數十張至14881張，重貨區雖然維持在26200至26299區間，但數量減少361張。此外，牛證26200以下組別數量全線減少。不過在26300至26899區間的組別數量全線上升，形成明顯分野，其中最貼近恒指現價的26800至26899區間的780張之中高達593張屬於新增，顯示部分好友態度進取。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升120點，報27275，高水92點，預料恒指跟隨高開數十點。隔夜中概科技股ADR普遍上升，預料帶動恒指開市造好。雖然金價紐約時段出現回吐，但早上亞洲時段恢復造好，現貨金及期金價格現時均已重上每盎司5000美元大關，只要金價走勢維持強勢，預料金礦股走強，有助提升大市樂觀情緒。不過留意A股昨日走勢已見疲態，一旦A股假期前掉頭下跌，恒指升勢或未能延續。

