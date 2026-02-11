  • 會員
盤前攻略 | 零售數據遜預期美指個別走 恒指料高開惟須留意一因素

11/02/2026

　　美國總統特朗普威脅，與伊朗的談判若未能取得進展，或向中東地區增派一支航母艦隊，中東局勢再次引起關注。另外，貨幣市場顯示，聯儲局今年減息3次的機會增加，加上美國12月份零售銷售數據按月無增長差過預期，美股周二個別發展，道指升52點或0.1%，至50188點，連續第三天創新高；標普500指數跌23點或0.3%至6941點；納指跌136點或0.6%至23102點。

 

盤前攻略 | 零售數據遜預期美指個別走 恒指料高開惟須留意一因素

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.87%。阿里巴巴升2.15%，報166.51美元；京東升1.21%，報28.35美元；百度升0.47%，報147.66美元；理想升2.94%，報18.89美元；小鵬升1.60%，報17.82美元；蔚來升1.43%，報4.96美元；嗶哩嗶哩升0.62%，報30.96美元。

 

夜期高水，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期升85點，報27260，高水77點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.25%，折合88.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.21%，折合64.3港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.29%，折合552.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.37%，折合35.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.69%，折合420.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.27%，折合139.9港元。
　


夜期黑期造好恒指料高開，惟A股走勢或牽動大市

 

　　恒指兩連升，昨日盤中高位升至27397，過千張熊證跌入被收回範圍。不過，熊證街貨總數不跌反升過百張至6292張，顯示淡友信心沒有動搖。熊證重貨區維持在28100至28199區間，該區總數略升至750張。牛證街貨方面，總數略減數十張至14881張，重貨區雖然維持在26200至26299區間，但數量減少361張。此外，牛證26200以下組別數量全線減少。不過在26300至26899區間的組別數量全線上升，形成明顯分野，其中最貼近恒指現價的26800至26899區間的780張之中高達593張屬於新增，顯示部分好友態度進取。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升120點，報27275，高水92點，預料恒指跟隨高開數十點。隔夜中概科技股ADR普遍上升，預料帶動恒指開市造好。雖然金價紐約時段出現回吐，但早上亞洲時段恢復造好，現貨金及期金價格現時均已重上每盎司5000美元大關，只要金價走勢維持強勢，預料金礦股走強，有助提升大市樂觀情緒。不過留意A股昨日走勢已見疲態，一旦A股假期前掉頭下跌，恒指升勢或未能延續。

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

異動股

異動股

06110

滔搏

2.900

異動股

01910

新秀麗

20.040

異動股

08213

榮暉控股

0.355

11/02/2026 16:12  恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 15:07  【預算前瞻】畢馬威：料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等

11/02/2026 14:33  《異動股》金礦股又落鑊紫金升近4%，金價回升每盎司重上5000美元

11/02/2026 13:58  【ＡＩ】字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜

11/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

中芯 | 上季盈利遜預期股價下挫，仍獲大行力撐可否趁低吸？
再通脹 | FOCUS | 從「零通脹」到「再通脹」，央媽刪字待政策落地
專訪 | 戴德梁行鄧淑賢：財富效應帶動住宅需求全年樓價看升5%，聯儲局換帥息口走勢添變數（有片）
投資黃金ETFs，簡單方便
當山田洋次的電影裏出現了中國遊客
可口可樂博物館︱首個公眾導覽團直擊廠房生產線＋珍藏紀念品＋互動體驗＋報名方法
Beauty Feature

Travel & Dining Feature

美麗同頻．Peggy Wong

名人健康｜64歲劉錫賢絕地翻身，內地連開3麵店，曾失婚陷困境患抑鬱
山今老人教你食魚養生！為何馬年要食魚？倪匡、蔡瀾獨愛吃哪種魚？不可不知的3大食魚好處
肝臟健康｜最強蔬菜組合排毒效果強50倍，醫生教最佳食法吸收營養
中芯 | 上季盈利遜預期股價下挫，仍獲大行力撐可否趁低吸？
