小南國(03666)澄清旗下10間餐廳僅停運配合重整，將確保按金及預付卡可退還顧客

上海小南國(03666)公布，注意到股價於昨日波動，收報2.5仙，跌28.57%，董事會注意到某本地媒體於昨日報道指集團於上海以「上海小南國」品牌經營的所有餐廳已經關閉。董事會澄清，目前擁有上海小南國品牌旗下10間餐廳之營運暫時停止，以配合策略性重整，而文章所述「按金及預付卡不可退還」之說法並不正確。該集團正為顧客辦理按金退還，而預付卡則有資金存放於指定之保證金帳戶，資金可供退還。董事會成員將確保所有按金及預付卡均妥善退還予顧客。

該集團指，董事會經查詢後確認，除有關報道外，董事會並不知悉任何導致價格波動的原因，亦不知悉任何須予公布以避免股份出現虛假市場的資料，或任何須予以披露的內幕消息。

此前據內媒引述多名消費者投訴指，本月初小南國位於上海的多家分店在毫無預告的情況下停止營業，有人擔心已經支付的年夜飯訂金和儲值卡餘額難以取回，記者發現小南國辦公室電話無法接通，亦有員工投訴兩年前已被公司拖糧。資料顯示小南國香港分店已於2024年全線結業，最新年報顯示截至2025年6月底現金只有106.1萬元人民幣，流動資產只有2813.2萬元人民幣，就算加上固定資產，仍然不足以償還合共2.46億元人民幣的流動負債。至今年1月8日，小南國計劃以10萬美元有條件出售小南國（香港）餐飲集團予Yam Shan Shan，包括旗下8間「上海小南國」內地分店，但目前交易尚未完成。

撰文：經濟通市場組

