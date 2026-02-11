異動股｜藥明生物高開逾3％，料全年純利升46%毛利率增至46％

藥明生物(02269)現價升3.5％，報41.44元，該股成交約53萬股，涉資2184萬元。

（Shutterstock圖片）

藥明生物發盈喜，預期截至2025年12月31日止全年度利潤增長約45.3％至57.33億元人民幣，歸屬股東淨利潤增長46.3％至49.08億元人民幣。撇除股份為基礎薪酬、匯兌損益及一次性項目等因素後，非國際財務報告準則經調整純利料增長約22％至65.86億元人民幣。

期內公司錄得收益按年增長約16.7％至217.9億元人民幣；毛利率提升約5個百分點至46％；經調整毛利料增至約106.38億元人民幣，按年升約25.5％。

集團表示，業績增長主要受惠「跟隨並贏得分子」戰略推進、雙特異性抗體及ADC等技術平台帶動訂單增加，以及研究服務收入上升。同時，現有及新增產能利用率提升，包括歐洲生產基地產能爬坡，加上精益營運管理及數字化方案推動成本節約與效率改善，以及投資收益貢獻。

現時，恒生指數報27246，升63點或升0.2％，主板成交近56億元。國企指數報9258，升15點或升0.2％。恒生科技指數報5462，升11點或升0.2％。

撰文：經濟通市場組

