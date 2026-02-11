中芯 | 上季盈利遜預期股價下挫，仍獲大行力撐可否趁低吸？

中芯國際(00981)(滬:688981)公布業績，上季純利按年升61%至1.73億美元，差過市場預期，收入則升13%至24.89億美元，毛利率跌至19.2%，集團預計今年首季收入按季持平，毛利率繼續維持18%至20%。雖然中芯績後仍獲大行力撐，其中高盛予目標價134元，但股價今早(11日)最多仍跌逾4%，已跌穿多條平均線，可否趁低吸納博反彈？

中芯上季純利按年升61%收入升13% 料今年首季收入按季持平

中芯國際公布，截至去年12月底止第四季純利錄得1.73億美元，按年升60.7%，按季跌9.9%，表現遜市場預期；每股基本盈利0.02美元，2024年同期為0.01美元；收入24.89億美元，按年升12.8%，按季升4.5%。毛利率19.2%，按季跌2.8個百分點，按年跌3.4個百分點，稍低於指引上限的20%。集團表示，上季晶圓銷量為251.5萬片，按年增加26.3%，期內產能利用率95.7%。以尺寸分類，上季8吋晶圓銷售比例22.8%，12吋晶圓比例為77.2%。

以全年計，集團去年收入93.3億美元，按年升16.1%；純利6.85億美元，升39.1%。集團指，去年半導體產業鏈向本土化切換帶來的重組效應貫穿全年，全年資本開支約為81億美元；出貨總量約970萬片，年平均產能利用率為93.5%，按年提升8個百分點。

中芯展望2026年第一季度銷售收入按季持平，毛利率繼續維持在18%至20%之間。至於2026年全年指引，銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與2025年相比大致持平。

料今年增約4萬片12英寸月產能 AI對存儲需求擠壓手機等訂單

集團聯席CEO趙海軍今早在業績會上表示，2025年四季度公司實現銷售收入24.89億美元，環比增長4.5%，其中晶圓收入環比增長1.5%，銷售片數和平均單價均小幅增長，其他收入環比增長64%，主要是因為光罩在年底集中出貨。2025年公司新增了約5萬片12英寸產能，2026年還要繼續擴產，預計今年年底較去年年底，月產能增量折合12英寸晶圓約4萬片。

此外，2025年公司資本開支為81億美元，高於年初預期，主要是因為應對客戶強勁需求、外部環境變化以及設備交付時間加長。他同時指，為了努力把握在地製造需求，公司持續高投入，推動了公司收入規模的快速成長，但也給毛利率帶來很高的折舊壓力。隨著新廠出開辦期開始計提折舊，預計2026年公司總折舊同比增加三成左右。公司會在內部挖潛，通過努力保持高利用率和降本增效來對抗折舊壓力。

趙海軍又指，近期人工智能對於存儲的強勁需求，擠壓了手機等其他應用領域特別是中低端領域能拿到的存儲芯片供應，使得這些領域的終端廠商面臨著存儲芯片供應量不足和漲價的壓力。即使終端廠商可以通過漲價的方式來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品的需求量下降。以上因素導致晶圓廠收到的中低端訂單減少，但與AI、存儲、中高端應用相關的訂單增加。

高盛：上季收入勝預期惟純利遜預期 予目標價134元

高盛發表研究報告指，中芯去年第四季收入勝預期，增幅亦高於管理層指引，維持公司「買入」評級，目標價134元。至於去年第四季毛利率則符管理層指引預期；營業利潤勝預期高出54%，主要受惠於較高的政府補貼；純利則低於該行預期，但與市場預期的1.75億美元相若。該行指，純利低於預期主要由於利息支出及實際稅率高於預期。

展望今年第一季，管理層預期收入按季持平，與該行及市場預期相若；毛利率指引維持在18%至20%，略低於該行及市場預期。2026年全年指引方面，管理層預期收入增長將高於同業平均水平，資本開支將按年持平，但該行認為，若設備採購及需求增長於今年稍後改善，資本開支或有上調空間。該行稱，對中芯長期增長持樂觀態度，主要受惠於本地晶圓廠客戶需求日益增長，以及AI相關機會。

里昂：中芯收入指引符預期毛利率指引略遜 予目標價93.3元

里昂則指，中芯2025年第四季收入按季升4.5%至24.9億美元，超越0%至2%的增長指引。期內毛利率為19.2%，約處於18%至20%指引區間的中值。平均售價按季升1%至每片晶圓914美元。公司指引2026年首季收入按季持平，符合市場預期，而毛利率指引為18%至20%，略低於市場預期的20.9%。公司預期2026年全年收入增長將高於行業平均水平，資本開支指引則大致與2025年81億美元持平。

里昂現予中芯H股目標價93.3港元，A股目標價152元人民幣，均予「跑贏大市」評級。

熊麗萍：業績沒驚喜料股價維持上落格局 端視公司下一步策略

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中芯業績其實不太差，個別數據更比預期好，毛利率亦基本符合之前指引，沒特別沒驚嚇也沒驚喜，特別是所給予指引相對平穩。大家較看重其產能利用率，早前有段時間中芯及華虹(01347)股價升得急，正因當時產能未能擴大，致產品價格提升，有助中芯整體毛利率可維持逾19%，但這些消息已慢慢消化，而隨著產能利用率回到約94%，產品價格相信不會再升，所以見公司首季指引與上季差不多。業績亦已反映大家預計的內地芯片需求，公司也清楚指出，所作指引是基於外圍形勢沒特別大變動，所以大家只可逐步看，相信不會再如過去突然有國產替代等消息，因這已不是新聞，加上內地很多公司也能研發大模型，相信中芯要靠公司本身技術一直提升，並壓低成本，才可擴闊毛利。

熊麗萍續指，中芯業績沒驚嚇也沒驚喜，所以要看公司下一步策略，以及外圍因素對其有甚麼影響，而其股價之前升至高位後，近期也一直在橫行區，既然整個大環境如此，很難再以英偉達是否供應芯片予內地這單一消息炒作，相信只會維持上落格局，若要突破之前80元高位，除非技術上有新突破，但暫時應該較難，希望股價不會下試之前低位62、63元。華虹則受惠成熟製程芯片供應緊張，加上之前與母公司有個收購，該收購應是令股價突破原因，而公司產品一向技術含量較低，但需求較大，若內地家電等銷售佳對其幫助大，惟消息同樣已消化完，股價雖已遠跑贏中芯，但料也維持上落格局，而上述收購對技術有否提升仍要觀察。

中芯半日跌3.63%收報68.95元，成交40.19億元。其他芯片股表現各異，華虹跌1.88%報99.4元，上海復旦(01385)無升跌報53.5元，ASMPT(00522)升6.05%報107元，晶門半導體(02878)無升跌報0.43元，宏光半導體(06908)無升跌報0.46元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

