異動股 | 比亞迪升4%領漲車股，歐盟接受福士中國最低進口價承諾

比亞迪(01211)H股現價升3.9%，報99.55元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅10.6%。該股成交約667萬股，涉資6.54億元。

外電報道，歐盟昨日宣布正式接受福士中國（Volkswagen）針對中國產純電動車提出的出口價格承諾，福士中國於安徽所生產的CUPRA Tavascan車型，未來將按照不低於最低進口價格(MIP)的規範向歐盟出口。此舉使該特定車型得以豁免歐盟早前針對中國進口純電動車所徵收的高額反補貼稅，標誌著中歐電動車貿易摩擦在特定個案上達成和解。

歐盟在完成相關調查後認為，福士為車型設MIP後足以消除低價傾銷疑慮，且不會對歐盟本土汽車產業造成損害。若福斯未來未能遵守相關條款，歐委會保留撤銷承諾並追溯恢復課稅的權利，這也為後續其他中國產電動車品牌提供可能的談判範例。

除了價格下限外，福士亦承諾限制該車型出口至歐盟的總量，同時計劃在歐盟境內投資一系列與純電動車相關的重要項目。

汽車股集體造好；吉利汽車(00175)升3.3%，報17.05元；理想汽車(02015)升3.4%，報75.3元；小鵬汽車(09868)升2.8%，報70.95元；蔚來(09866)升3.1%，報40.28元；零跑汽車(09863)升2.6%，報45.66元。

撰文：經濟通市場組

