etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

中芯績後受壓，業績欠驚喜？

11/02/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=pd71nPvB_WI

 

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

異動股

異動股

06110

滔搏

2.900

異動股

01910

新秀麗

20.040

異動股

08213

榮暉控股

0.355

  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.070
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.680
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.430
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.900
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 02318 中國平安
  • 72.500
  • 00941 中國移動
  • 78.450
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 513.000
  • 06082 壁仞科技
  • 33.600
  • 目標︰$54.00
  • 02196 復星醫藥
  • 21.140
  • 目標︰$24.00
  • 03692 翰森製藥
  • 37.960
  • 目標︰$42.00
即時重點新聞

11/02/2026 16:12  恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 15:07  【預算前瞻】畢馬威：料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等

11/02/2026 14:33  《異動股》金礦股又落鑊紫金升近4%，金價回升每盎司重上5000美元

11/02/2026 13:58  【ＡＩ】字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜

11/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2026 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
