中芯績後受壓，業績欠驚喜？
11/02/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=pd71nPvB_WI
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
11/02/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=pd71nPvB_WI
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
更多財經熱話
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
2026-02-11
延伸閱讀
11/02/2026 16:12 恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升
11/02/2026 16:08 《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌
11/02/2026 15:07 【預算前瞻】畢馬威：料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等
11/02/2026 14:33 《異動股》金礦股又落鑊紫金升近4%，金價回升每盎司重上5000美元
11/02/2026 13:58 【ＡＩ】字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜
11/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊
11/02/2026 08:43 【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…
11/02/2026 16:24 《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2026 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話11/02/2026
中芯 | 上季盈利遜預期股價下挫，仍獲大行力撐可否趁低吸？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON