港股 | 午市前瞻 | 北水休市期間港股試攻兩萬八 歐盟鬆綁中資車企惟後續仍待觀察

美股周二（10日）個別發展，惟亞洲股市今早仍造好，惟港股及A股表現反覆，恒指高開63點後迅速升幅收窄甚至下跌，惟盤中車股消化利好消息領漲大市，帶動恒指重新拾回升幅，半日收報27299，升116點或0.4%，主板成交超過1186億元。恒生中國企業指數報9281，升38點或0.4%。恒生科技指數報5510，升59點或1.1%。

溫鋼城：北水停流下外圍炒興或更有利港股

外圍表現持續向好，港股受惠表現靠穩，但農曆年假前北水無心戀戰，恒指連日維持高位爭持。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水放假氣氛日漸濃厚，不少交易員已提早收爐，在北水動力減弱下港股難免失色，本周淨流入量明顯減少，預期過年前港股都難有動力升破27400。不過參考以往經驗，他認為在北水停流的三個交易日期間，恒指有可能悄悄借勢炒上，或有可能在低成交下試破28000，假設若外圍維持強勢下。

車股出海惟主力仍在國內，國內數字無突破海外市場亦杯水車薪

外電報道，歐盟昨日宣布正式接受福士中國針對中國產純電動車提出的出口價格承諾，福士中國於安徽所生產的CUPRA Tavascan車型，未來將按照不低於最低進口價格(MIP)的規範向歐盟出口，豁免歐盟早前針對中國進口純電動車所徵收的高額反補貼稅，標誌著中歐電動車貿易摩擦在特定個案上達成和解。消息刺激一眾汽車股集體造好，藍籌比亞迪(01211)、理想(02015)半日齊升超過3%。

溫鋼城坦言除美國以外的西方世界近期明顯開始對中資車企鬆綁，繼日前加拿大開始與中國合研電動車後，現時又有歐盟的首次和解，對車企出外有利，預期會有更多類似消息出現。不過他認為，前景較為有利但車企在西方國家的市佔仍需時提升，即使歐加方面更大程度容許中資車企進場，但目前車企主力仍在中國境內，可以預期未來一年國內汽車銷售仍難以大幅提升，故以投資角度而言仍不算值博。

故此以價位來看，溫鋼城以比亞迪為例，近幾日累積較大反彈幅度，但都為早前較大跌幅帶來的反彈力度，後續揸沽都按逐個技術位部署，初步以100元為心理關口，103元為較大技術阻力，之後能否再升都要回歸每月交車數字。至於撇除汽車銷售的新業務方面，他表明對智慧駕駛不大看好，始終市場需求並非太大，他預期消息對股價刺激力度一般；另外機械人方面仍發展需時，目前如小鵬(09868)的機械人消息都流於炒作，並非主力盈利表現，故亦難以帶動長線支持。

