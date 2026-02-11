  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

11/02/2026

　　小米(01810)股價近期跌至低位之際，創始人、董事長兼CEO雷軍頻頻講話，最新宣布初代SU7停產，預計新一代SU7於4月上市，股價今日(11日)最多升逾半成。不過，小米日前才被瑞銀及摩通下調目標價，指手機記憶體價格大漲，將打擊其低端產品線，惟高盛認為小米不斷豐富汽車產品線，有助維持品牌熱度。大行看法分歧，小米可否再吼？

 

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

（小米汽車官網截圖）

 

雷軍：初代SU7停產交付量逾38萬輛　新一代SU7料4月上市

 

　　雷軍於社交平台微博發文指，前幾天隨著最後一輛初代小米SU7下線，並宣布正式停產。至於新一代SU7，預計4月上市。雷軍稱，最後一輛初代SU7車主為米粉，從小米造車第一天就開始關注小米汽車，之前在國外生活，現在剛剛回國，為了表達對小米的支持，堅持要買初代SU7。他稱據其統計，第一代SU7於2024年4月開始交付到2026年2月，不到2年時間，交付總量超過了38.1萬輛。

 

　　另雷軍於昨晚(10日)在小年夜直播中表示，位於北京亦莊的小米汽車工廠配備了六、七百台機器人，已實現組裝與檢測環節的100%自動化。此外，整個廠房的屋頂都鋪設了自發電的光伏板，能夠提供工廠的全部用電。

 

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

小米創始人、董事長兼CEO雷軍（截自小米官網視頻）

 

習近平到國家信創園考察科創工作　雷軍有份出席

 

　　另外，據內媒報道，國家主席習近平周一(9日)上午到北京亦莊的國家信創園考察，與科研人員和科技企業負責人代表交流，仔細察看人工智能、機器人等科技創新成果展示。雷軍有份出席，他指今年是「十五五」開局之年，習近平來到北京考察科技創新工作，傳遞出中國加快以科技創新引領新質生產力發展的鮮明訊號。他表示，作為科技企業一線工作者，很榮幸能有機會現場聆聽習近平的諄諄教誨。這些都給他們充分的鼓舞和信心，這份關懷也將轉化為全體科技企業和科技工作者創新實幹的動力。

 

　　另據內媒引述企查查信息資料顯示，杭州曦諾未來科技近日新增小米關聯公司瀚星創業投資等為股東，註冊資本增至598.81萬元人民幣。信息顯示，杭州曦諾未來科技為一家人形機器人領域的核心零部件供應商，專注高自由度靈巧手、行星滾柱絲槓微型電缸及高扭矩密度一體化關節模組的研發、生產與銷售。「小米技術」早前在微信公眾號表示，小米機器人團隊日前公布在具身智能領域的階段性研究成果「TacRefineNet」。該機器人只依靠觸覺、毋須視覺及物體三維模型，就能實現毫米級位姿微調的通用框架。

 

小米YU7現身美國加州公路　雷軍：暫無進入美國市場計劃

 

　　此外，雷軍昨日在微博發文稱：「前段時間，一輛YU7行駛在美國加州的高速公路上，掛著當地的測試車牌。很多人問我，小米是不是準備進入美國市場？我回答一下：我們目前暫時沒有進入美國市場的計劃。我估計，這輛YU7是美國同行或者供應商購買的對標車。」

 

　　此前據外媒《Carscoops》報道，一輛小米YU7 Max現身美國I-5州際公路，懸掛著伊利諾伊州製造商車牌，引發外界對其是否參與Rivian測試的猜測。該車牌編號132曾用於Rivian測試車輛，而Rivian生產基地正位於伊利諾伊州。儘管此類車牌也可能被其他合作方使用，但小米新車的出現時機恰逢Rivian即將發布售價約4.5萬美元的R2車型。另外，小米集團總裁盧偉冰曾表示，小米汽車計劃於2027年進軍海外市場。

 

高盛：不斷豐富汽車產品線有助維持熱度　予目標價47.5元

 

　　高盛近日發表報告指，小米於2月6日向工信部提交全新YU7 GT車型備案，該車型具備超過1000匹馬力，極速可達300公里/小時。預計YU7 GT車型將於2026年年中正式上市，起售價約為40萬至50萬元人民幣，與其最接近的對標車型為特斯拉(US.TSLA)Model Y Performance，售價35萬至41.8萬元人民幣，但無論在車身尺寸、性能還是續航里程上，YU7 GT均領先於後者。

 

　　該行認為，透過每2至3個月推出改款、衍生車型或全新車型的策略，小米不斷豐富產品線，將有助維持品牌熱度，暫維持目標價47.5港元及「買入」評級。

 

瑞銀：由於記憶體價格大漲　下調小米智能手機出貨預測

 

　　不過，瑞銀日前指，由於記憶體價格大幅上漲，下調2026及2027年全球智能手機出貨量預測至12億及12.2億部，按年分別下跌5%及增長2%。預計2026年DDR記憶體價格將按年上漲159%，NAND快閃記憶體價格將上漲98%，主打低端至中端市場的廠商將受到最大衝擊，予小米「中性」評級，目標價由46港元下調17.4%至38港元。小米2026年智能手機出貨量預測由1.66億部下調至1.45億部，反映低端產品線收縮更快；預計2026年智能手機平均售價按年升7.8%，但毛利率將由9.4%下調至7.4%，反映記憶體價格上漲的影響。

 

　　摩通亦將小米目標價由45港元下調15.6%至38港元，維持「中性」評級。該行形容公司「尚未脫離險境」，其股價在過去6個月跑輸恒生科技指數約40%，主要受記憶體價格上漲影響，導致智能手機毛利率收縮預期；2026年智能手機及物聯網需求增長放緩；電動車產能不確定性和近期中國電動車需求疲軟等因素影響。預計小米智能手機毛利率將在2026年第二至第三季觸底至8%至9%水平，惟預期可能需時恢復至低至中雙位數。電動車方面，由於第二工廠審批延遲，產量可能受限，而新車型周期可能要到2026年下半年才會再次提升，屆時將推出增程式SUV電動車YU9。該行將小米2026、27年核心盈利預測分別下調8%、7%，並下調電動車毛利率預測1.5至2個基點。主要下行風險包括中國電動車需求進一步惡化，而主要上行因素則是記憶體價格提前見頂。

 

熊麗萍：手機及汽車業務存不明朗因素　先看能否重上37.5元

 

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，小米股價要靠有新動作才有起色，最多動作或業務發展增長最快的時間應已過去，公司從不斷升級手機到發展新能源車，其中新能源車發展速度及技術的確比預期快，公司跟著研發芯片，連AI眼鏡亦已推出，暫看不到還有甚麼重大動作。雖有說小米也有大模型，但未知競爭力如何，所以股價下跌有必因，雖然早前跌至33、34元似穩定下來，但若要上升要看雷軍還有甚麼板斧。她又說，小米早前最高升至37.5元，若今次能重上37.5元會較好。雷軍近期有很多講話，但都與之前業務有關，唯有博其有新突破。

 

　　熊麗萍補充指，小米暫未可看得太好，就算有新動作也難與過去相比，且現在面對一大問題，就是手機記憶體價格大漲，對本身已很低的手機毛利率會有頗大壓力，而汽車價格同樣受壓，這兩個是其最大業務尤其手機，這是頗大的不明朗因素。

 

　　小米今日升4.27%收報37.1元，連升5日，累計升幅7.23%，成交82.59億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09988)跌0.25%報160.1元，騰訊(00700)跌0.54%報548元，美團(03690)升0.06%報88.85元，京東(09618)跌0.18%報109.8元，百度(09888)升0.63%報144.3元，快手(01024)升0.71%報70.9元，網易(09999)升1.04%報195元，嗶哩嗶哩(09626)升5.16%報252.8元。

 

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫


其他小米相關新聞：
彭博：比亞迪(01211)全球汽車銷量首次超越福特汽車，排名躍升至全球第六位
小米(01810)雷軍：初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市
雷軍：小米汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06110

滔搏

2.900

異動股

01910

新秀麗

20.040

異動股

08213

榮暉控股

0.355

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,966.31
    -221.83 (-0.442%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,938.26
    -3.55 (-0.051%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,037.32
    -65.16 (-0.282%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌63.555
變動率︰-1.119%
較港股︰-0.77%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.995
變動率︰-1.294%
較港股︰-0.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌72.076
變動率︰-2.331%
較港股︰-0.58%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌539.416
變動率︰-2.374%
較港股︰-1.57%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.930
變動率︰-2.030%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌162.710
變動率︰-2.282%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌143.730
變動率︰-2.662%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌119.120
變動率︰-3.562%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌111.460
變動率︰-6.147%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌151.410
變動率︰-6.830%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌37.460
變動率︰-10.799%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌111.830
變動率︰-12.111%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 11:24 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 11:24 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06110 滔搏
  • 2.900
  • 01910 新秀麗
  • 20.040
  • 08213 榮暉控股
  • 0.355
  • 00162 世紀金花
  • 0.054
  • 02310 時代環球集團
  • 0.078
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.070
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.680
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.430
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.900
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 72.500
  • 00941 中國移動
  • 78.450
  • 00001 長和
  • 64.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
報章貼士
  • 06082 壁仞科技
  • 33.600
  • 目標︰$54.00
  • 02196 復星醫藥
  • 21.140
  • 目標︰$24.00
  • 03692 翰森製藥
  • 37.960
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩日企於十天線上方惟成交縮，瀾起科技獲花旗關注可部署

11/02/2026 17:01  網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元

11/02/2026 17:59  網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息

11/02/2026 16:36  思捷環球(00330)：終止美國預託證券計劃

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

CNY穿搭｜紅色不是唯一，新年必學7種色彩組合，增添節日氣息
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

佳節防騙攻略｜電話、社交媒體、網購陷阱高危，教你保護財產安全新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

民眾黨前途，在柯文哲一念間 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

從完美人設到金錢陷阱的防範之道：網上交友安全指南！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻竇炎奪命｜中學生患鼻竇炎發燒5日送院，1個月後不治，醫生揭關鍵症狀
人氣文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫新文章
人氣文章
血癌症狀｜20多歲年輕人鼻翼生瘡結痂 + 1症狀，驚揭確診血癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 00:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/02/2026
神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區