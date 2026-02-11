小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？

小米(01810)股價近期跌至低位之際，創始人、董事長兼CEO雷軍頻頻講話，最新宣布初代SU7停產，預計新一代SU7於4月上市，股價今日(11日)最多升逾半成。不過，小米日前才被瑞銀及摩通下調目標價，指手機記憶體價格大漲，將打擊其低端產品線，惟高盛認為小米不斷豐富汽車產品線，有助維持品牌熱度。大行看法分歧，小米可否再吼？

（小米汽車官網截圖）

雷軍：初代SU7停產交付量逾38萬輛 新一代SU7料4月上市

雷軍於社交平台微博發文指，前幾天隨著最後一輛初代小米SU7下線，並宣布正式停產。至於新一代SU7，預計4月上市。雷軍稱，最後一輛初代SU7車主為米粉，從小米造車第一天就開始關注小米汽車，之前在國外生活，現在剛剛回國，為了表達對小米的支持，堅持要買初代SU7。他稱據其統計，第一代SU7於2024年4月開始交付到2026年2月，不到2年時間，交付總量超過了38.1萬輛。

另雷軍於昨晚(10日)在小年夜直播中表示，位於北京亦莊的小米汽車工廠配備了六、七百台機器人，已實現組裝與檢測環節的100%自動化。此外，整個廠房的屋頂都鋪設了自發電的光伏板，能夠提供工廠的全部用電。

小米創始人、董事長兼CEO雷軍（截自小米官網視頻）

習近平到國家信創園考察科創工作 雷軍有份出席

另外，據內媒報道，國家主席習近平周一(9日)上午到北京亦莊的國家信創園考察，與科研人員和科技企業負責人代表交流，仔細察看人工智能、機器人等科技創新成果展示。雷軍有份出席，他指今年是「十五五」開局之年，習近平來到北京考察科技創新工作，傳遞出中國加快以科技創新引領新質生產力發展的鮮明訊號。他表示，作為科技企業一線工作者，很榮幸能有機會現場聆聽習近平的諄諄教誨。這些都給他們充分的鼓舞和信心，這份關懷也將轉化為全體科技企業和科技工作者創新實幹的動力。

另據內媒引述企查查信息資料顯示，杭州曦諾未來科技近日新增小米關聯公司瀚星創業投資等為股東，註冊資本增至598.81萬元人民幣。信息顯示，杭州曦諾未來科技為一家人形機器人領域的核心零部件供應商，專注高自由度靈巧手、行星滾柱絲槓微型電缸及高扭矩密度一體化關節模組的研發、生產與銷售。「小米技術」早前在微信公眾號表示，小米機器人團隊日前公布在具身智能領域的階段性研究成果「TacRefineNet」。該機器人只依靠觸覺、毋須視覺及物體三維模型，就能實現毫米級位姿微調的通用框架。

小米YU7現身美國加州公路 雷軍：暫無進入美國市場計劃

此外，雷軍昨日在微博發文稱：「前段時間，一輛YU7行駛在美國加州的高速公路上，掛著當地的測試車牌。很多人問我，小米是不是準備進入美國市場？我回答一下：我們目前暫時沒有進入美國市場的計劃。我估計，這輛YU7是美國同行或者供應商購買的對標車。」

此前據外媒《Carscoops》報道，一輛小米YU7 Max現身美國I-5州際公路，懸掛著伊利諾伊州製造商車牌，引發外界對其是否參與Rivian測試的猜測。該車牌編號132曾用於Rivian測試車輛，而Rivian生產基地正位於伊利諾伊州。儘管此類車牌也可能被其他合作方使用，但小米新車的出現時機恰逢Rivian即將發布售價約4.5萬美元的R2車型。另外，小米集團總裁盧偉冰曾表示，小米汽車計劃於2027年進軍海外市場。

高盛：不斷豐富汽車產品線有助維持熱度 予目標價47.5元

高盛近日發表報告指，小米於2月6日向工信部提交全新YU7 GT車型備案，該車型具備超過1000匹馬力，極速可達300公里/小時。預計YU7 GT車型將於2026年年中正式上市，起售價約為40萬至50萬元人民幣，與其最接近的對標車型為特斯拉(US.TSLA)Model Y Performance，售價35萬至41.8萬元人民幣，但無論在車身尺寸、性能還是續航里程上，YU7 GT均領先於後者。

該行認為，透過每2至3個月推出改款、衍生車型或全新車型的策略，小米不斷豐富產品線，將有助維持品牌熱度，暫維持目標價47.5港元及「買入」評級。

瑞銀：由於記憶體價格大漲 下調小米智能手機出貨預測

不過，瑞銀日前指，由於記憶體價格大幅上漲，下調2026及2027年全球智能手機出貨量預測至12億及12.2億部，按年分別下跌5%及增長2%。預計2026年DDR記憶體價格將按年上漲159%，NAND快閃記憶體價格將上漲98%，主打低端至中端市場的廠商將受到最大衝擊，予小米「中性」評級，目標價由46港元下調17.4%至38港元。小米2026年智能手機出貨量預測由1.66億部下調至1.45億部，反映低端產品線收縮更快；預計2026年智能手機平均售價按年升7.8%，但毛利率將由9.4%下調至7.4%，反映記憶體價格上漲的影響。

摩通亦將小米目標價由45港元下調15.6%至38港元，維持「中性」評級。該行形容公司「尚未脫離險境」，其股價在過去6個月跑輸恒生科技指數約40%，主要受記憶體價格上漲影響，導致智能手機毛利率收縮預期；2026年智能手機及物聯網需求增長放緩；電動車產能不確定性和近期中國電動車需求疲軟等因素影響。預計小米智能手機毛利率將在2026年第二至第三季觸底至8%至9%水平，惟預期可能需時恢復至低至中雙位數。電動車方面，由於第二工廠審批延遲，產量可能受限，而新車型周期可能要到2026年下半年才會再次提升，屆時將推出增程式SUV電動車YU9。該行將小米2026、27年核心盈利預測分別下調8%、7%，並下調電動車毛利率預測1.5至2個基點。主要下行風險包括中國電動車需求進一步惡化，而主要上行因素則是記憶體價格提前見頂。

熊麗萍：手機及汽車業務存不明朗因素 先看能否重上37.5元

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，小米股價要靠有新動作才有起色，最多動作或業務發展增長最快的時間應已過去，公司從不斷升級手機到發展新能源車，其中新能源車發展速度及技術的確比預期快，公司跟著研發芯片，連AI眼鏡亦已推出，暫看不到還有甚麼重大動作。雖有說小米也有大模型，但未知競爭力如何，所以股價下跌有必因，雖然早前跌至33、34元似穩定下來，但若要上升要看雷軍還有甚麼板斧。她又說，小米早前最高升至37.5元，若今次能重上37.5元會較好。雷軍近期有很多講話，但都與之前業務有關，唯有博其有新突破。

熊麗萍補充指，小米暫未可看得太好，就算有新動作也難與過去相比，且現在面對一大問題，就是手機記憶體價格大漲，對本身已很低的手機毛利率會有頗大壓力，而汽車價格同樣受壓，這兩個是其最大業務尤其手機，這是頗大的不明朗因素。

小米今日升4.27%收報37.1元，連升5日，累計升幅7.23%，成交82.59億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09988)跌0.25%報160.1元，騰訊(00700)跌0.54%報548元，美團(03690)升0.06%報88.85元，京東(09618)跌0.18%報109.8元，百度(09888)升0.63%報144.3元，快手(01024)升0.71%報70.9元，網易(09999)升1.04%報195元，嗶哩嗶哩(09626)升5.16%報252.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

