恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升

美股周二（10日）個別發展，惟亞洲股市今早仍造好，惟內地CPI數據弱於預期，港股及A股早段表現反覆，恒指高開63點後迅速升幅收窄甚至下跌，惟盤中車股消化利好消息領漲大市，帶動恒指重新拾回升幅並延續到全日收市，恒指收報27266，升83點或0.3%，惟農曆新年長假將至，主板成交回落至逾2172億元，北水循港股通淨流入超48億元。恒生中國企業指數收報9268，升25點或0.3%。恒生科技指數收報5499，升48點或0.9%。

外電報道，歐盟昨日宣布正式接受福士中國針對中國產純電動車提出的出口價格承諾，標誌著中歐電動車貿易摩擦在特定個案上達成和解。車股集體上揚，小米(01810)漲4.27%，報37.1元，暫連升5日累計升幅9.25%，比亞迪(01211)升3.5%，報99.15元，理想汽車(02015)升2.75%，報74.8元，吉利汽車(00175)升2.67%，報16.94元，小鵬汽車(09868)升1.88%，報70.35元，蔚來(09866)升1.59%，報39.7元；惟傳統車股反應平平，長汽(02333)升0.53%，報13.18元，廣汽集團(02238)揚0.26%，報3.79元。

美零售數據意外零增長，強化美聯儲減息預期，創科實業(00669)漲4.9%領漲藍籌，報119.9元，連升3日，累計升幅6.96%。

藥明生物(02269)發盈喜，預期全年度歸屬股東淨利潤增長46.3%至49.08億元人民幣，收益按年增長約16.7%，毛利率提升約5個百分點至46%。藥明生物股價全日升3.45%，報41.4元，連升5日累計升幅13.24%。同系藥明康德(02359)升2.57%，報123.9元。

泡泡瑪特(09992)中斷連升趨勢，全日急回5.49%，報255元。

中芯(00981)第四季股東應佔溢利1.73億美元低於預期，按年增60.66%，毛利率19.2%同樣差過預期，而且指引保守，預計第一季銷售收入按季持平。受業績影響，中芯股價下跌2.17%，報70元。

A股表現反覆，內險股疲軟，國壽(02628)跌3.94%，報34.12元，中國平安(02318)跌1.29%，報72.5元。

部分金礦股落鑊，萬國黃金集團(03939)飆9.33%，報17.46元，靈寶黃金(03330)升7.75%，報25.3元，紫金(02899)則升2.84%，報43.52元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米。騰訊收報548元，跌0.5%；阿里收報160.1元，跌0.2%。

撰文：經濟通市場組

