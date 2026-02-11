  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動精選 | 泡泡瑪特股價挫中斷八連升，車企獲歐盟鬆綁比亞迪領漲車股

11/02/2026

異動精選 | 泡泡瑪特股價挫中斷八連升，車企獲歐盟鬆綁比亞迪領漲車股

 

異動精選 | 泡泡瑪特股價挫中斷八連升，車企獲歐盟鬆綁比亞迪領漲車股

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06110

滔搏

2.900

異動股

01910

新秀麗

20.040

異動股

08213

榮暉控股

0.355

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,966.31
    -221.83 (-0.442%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,938.26
    -3.55 (-0.051%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,037.32
    -65.16 (-0.282%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌63.555
變動率︰-1.119%
較港股︰-0.77%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.995
變動率︰-1.294%
較港股︰-0.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌72.076
變動率︰-2.331%
較港股︰-0.58%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌539.416
變動率︰-2.374%
較港股︰-1.57%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.930
變動率︰-2.030%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌162.710
變動率︰-2.282%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌143.730
變動率︰-2.662%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌119.120
變動率︰-3.562%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌111.460
變動率︰-6.147%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌151.410
變動率︰-6.830%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌37.460
變動率︰-10.799%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌111.830
變動率︰-12.111%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 11:25 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 11:25 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06110 滔搏
  • 2.900
  • 01910 新秀麗
  • 20.040
  • 08213 榮暉控股
  • 0.355
  • 00162 世紀金花
  • 0.054
  • 02310 時代環球集團
  • 0.078
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.070
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.680
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.430
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.900
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 72.500
  • 00941 中國移動
  • 78.450
  • 00001 長和
  • 64.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
報章貼士
  • 06082 壁仞科技
  • 33.600
  • 目標︰$54.00
  • 02196 復星醫藥
  • 21.140
  • 目標︰$24.00
  • 03692 翰森製藥
  • 37.960
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩日企於十天線上方惟成交縮，瀾起科技獲花旗關注可部署

11/02/2026 17:01  網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元

11/02/2026 17:59  網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息

11/02/2026 16:36  思捷環球(00330)：終止美國預託證券計劃

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

佳節防騙攻略｜電話、社交媒體、網購陷阱高危，教你保護財產安全新文章
人氣文章

娛樂

一馬當先行大運｜麥玲玲教辦年貨攻略添財運，團年飯食豪啲帶運到新一年
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱麥當勞50周年花車登場＋香港站打卡隧道＋App遊戲送365份巨無霸餐 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
人氣文章

Fashion Feature

Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備
健康好人生 Health Channel
人氣文章
血癌症狀｜20多歲年輕人鼻翼生瘡結痂 + 1症狀，驚揭確診血癌
人氣文章
青春密碼｜中醫拆解克洛素，針灸激活抗衰老蛋白質3倍
人氣文章
老花的迷思：滴藥水都可以解決老花問題？做過近視激光矯視就唔可以再做老花激光矯視？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 00:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/02/2026
神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區