美股 | 強勁非農數據打擊減息預期，美股三大指數窄幅收低

12/02/2026

　　美股周三（11日）小幅收跌，道指連續三日創新高走勢告終。推遲發布的1月非農就業報告顯示就業人數遠超市場預期，強化了經濟韌性的看法，但同時重挫市場對聯儲局於年中前減息的預期。

 

　　道指收市跌66.74點，或0.13%，報50121.4點；標普500指數跌0.34點，報6941.47點；納指跌36.01點，或0.16%，報23066.47點。

 

特朗普：美國應享有全球最低利率

 

　　美國勞工統計局公布的1月非農就業報告顯示，新增就業崗位達13萬個，遠高於市場預估的7萬個。失業率則由上月的4.4%降至4.3%，進一步顯示勞動力市場向好。美國總統特朗普隨即於社交平台發文讚揚就業數據好極，並重申美國應享有全球最低利率的立場。

 

　　數據公布後，美債孳息率全線上揚，進一步壓制股市。市場目前被迫重新定價利率路徑，高估值科技與成長股因而承壓，能源及必需消費品等防禦性板塊則逆勢走強。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.7%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，Meta(US.META)跌0.3%，蘋果(US.AAPL)升0.7%，微軟(US.MSFT)跌2.2%，谷歌(US.GOOGL)跌2.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.4%。

 

黃金市場延續強勁升勢

 

　　國際黃金市場延續強勁升勢，現貨黃金上漲1.2%至每盎司5088美元，盤中突破5100美元關口。紐約期金同步向上，報5115美元，升1.6%，盤中最高觸及5144美元。

 

　　美匯指數在低位窄幅震盪，報96.9點，微升0.01%。美元兌日圓匯價於外匯市場顯著走軟，低見152.54，日內報153.16，跌約0.7%。歐元兌美元匯價於1.19水平上落，尾市報1.1873，下跌約0.2%。

 

　　國際原油市場周三回升。紐約期油報64.9美元，升1.4%。布蘭特期油報69.64美元，上漲1.2%。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

延伸閱讀

