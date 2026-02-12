異動股 | 百威亞太低開2%，第四季虧損擴至1億美元毛利按年跌6%
12/02/2026
百威亞太(01876)現價跌2.1%，報8.09元，該股成交約73萬股，涉資592萬元。
集團公布，截至2025年12月31日止業績，當中第四季度，受中國市場表現疲弱及高端產品需求放緩影響影響，錄得股權持有人應佔虧損擴大至1.05億美元，2024年第四季公司則僅虧損1600萬美元；期內EBITDA為1.67億美元，按年大跌24.7%，EBITDA率由20.0%降至15.6%，下滑425個基點；正常化除息稅前盈利僅2100萬美元，按年跌66.2%。
期內第四季總銷量約13.52億公升，按年跌0.7%；收入錄得10.73億美元，按年減少4.2%。毛利為4.75億美元，按年跌6.3%，毛利率下降102個基點至44.3%。
2025年全年計，則錄得股權持有人應佔溢利4.89億美元，按年下跌約33%；正常化溢利為6.66億美元，按年減少14.4%。每股基本盈利3.70美仙，派發2025年末期股息每股5.66美仙，與上年度持平。
集團全年總銷量約79.66億公升，按年下跌6%，收入錄得57.64億美元，按年減少6.1%。正常化EBITDA為15.88億美元，按年下跌9.8%，EBITDA率下降113個基點至27.6%。
撰文：經濟通市場組
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽