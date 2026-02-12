  • 會員
網易 | 季績遜預期遭大行降目標，股價曾插半成可否撈底？

12/02/2026

　　網易(09999)公布業績，受累遊戲業務增速放緩，去年第四季淨收入按年僅增3%至275億元(人民幣．下同)，未及市場預期的288億元；經調整淨利潤大跌27%至71億元，同樣遠遜預期的92億元，績後遭多間大行下調目標價。雖然管理層針對人工智能(AI)對遊戲產業衝擊提出樂觀看法，但今早(12日)股價最多曾跌5.3%下試185元，見逾8個月低位，可否趁低吸納？

 

（AP圖片）

（AP圖片）

 

上季經調整淨利跌27%收入增3%　去年全年多賺逾13%

 

　　網易公布去年第四季純利為62.41億元，按年跌28.8%；經調整淨利70.73億元，按年跌26.9%，每股ADS收益為10.95元，遠低於市場預期的14.07元。期內淨收入275.47億元人民幣，按年增加3%，低於分析師預期的287.9億元人民幣。其中，遊戲及相關增值服務淨收入220億元，增加3.4%，同樣不及市場預期的234.2億元。有道淨收入16億元，升16.8%；網易雲音樂淨收入20億元，升4.7%；創新及其他業務淨收入約20億元，跌10.4%。

 

　　去年全年純利為337.6億元，按年升13.7%。非公認會計準則下，股東應佔淨利潤373.4億元人民幣，按年升11.4%，每股基本盈利11.72元。期內淨收入1126.26億元，按年升6.96%。其中，遊戲及相關增值服務淨收入921億元，增加10.2%；有道淨收入59億元，增加5.4%；網易雲音樂淨收入78億元，減少2億元；創新及其他業務淨收入68億元，減少16%。

 

丁磊：AI降遊戲開發技術門檻　惟提高頂尖作品成功基準

 

　　網易首席執行官兼董事丁磊表示，網易已系統性將人工智能(AI)融入遊戲開發及玩法創新，涵蓋美術、編程、動畫等環節，顯著提升內容生產效率。集團又指，《夢幻西遊》系列、《第五人格》、《蛋仔派對》、《逆水寒》手遊及《燕雲十六聲》等經典作品持續更新內容，成功維持玩家活躍度。其中《燕雲十六聲》於多平台上線後，累計玩家總數已突破8000萬。

 

　　針對AI技術對遊戲產業的衝擊，丁磊認為，市場或高估新工具帶來的顛覆性，但低估其對競爭格局的深層影響。他解釋，AI雖然降低了遊戲開發的技術門檻，卻同時大幅提高頂尖作品的成功基準，加速行業整合。「商業化大作的核心競爭力正從單純的產能，轉向整合能力。」他指，將AI融入複雜的數字系統、經濟模型與社交生態，需要深厚的運營經驗，而用戶需求洞察、遊戲審美品味等軟實力的稀缺性，將在AI時代凸顯。

 

　　在AI投資方向上，丁磊表明網易不會盲目追逐通用大模型，而是聚焦訓練「最懂遊戲的AI專家」，透過垂類模型提升內部研發效率，並在多款遊戲中實現AI原生玩法，成功增強用戶黏性。他強調，集團擁有複合型人才團隊，以及將技術快速商業化的能力，正是其在AI競賽中的差異化優勢。

 

高盛：季績遜預期惟遞延收入續升　降目標價至257元

 

　　高盛發表研究報告指，網易第四季業績遜於預期，但現金收入仍按年增長10%，而遞延收入持續上升，維持「買入」評級，但將港股目標價由264港元下調2.65%至257港元，美股目標價則由169美元降至164美元。高盛指，雖然目前缺乏重磅遊戲貢獻，但公司仍繳出一份穩健的業績。公司確認將於今年第三季暑假前推出《遺忘之海》，並繼續投資以延長長青遊戲的生命周期。另外，公司對AI的評論顯示其致力於在業務和遊戲工作室中全面整合AI技術，並反駁AI創作工具(如Genie 3)對遊戲行業構成威脅的說法。相反，公司認為AI將有助於提高生產效率、互動玩法，並可能在不久的將來推動AI原生遊戲的發展。展望今年第一季，儘管網易缺乏新遊戲貢獻，但看好高額遞延收入將逐步確認為收入，以及預期收入於第二季起增長重新加快。將公司2026、27年收入預測分別下調1%及持平，主要反映網絡遊戲收入略為疲軟，並因營銷開支增加及潛在投資損失，將2026、27年純利預測分別下調約3%、2%。

 

　　中金亦指，網易去年第四季收入、經調整淨利潤均遜該行預期，其中後者主要由於投資損失高於預期。而遞延收入按季淨增加10.4億元，好於市場預期，預計後續有望逐步釋放至收入端。期內毛利率持續改善至64.2%，反映公司成本管控能力。中金維持網易「跑贏行業」評級，考慮遞延周期及產品節奏，下調2026年經調整淨利潤4%至409億元；維持2027年經調整淨利潤預測，港股目標價下調4%至265港元，美股目標價則削3%至171美元。

 

（AP圖片）

（AP圖片）

 

瑞銀：業績疲弱惟被遞延收入強勁等抵銷　降目標價至280.8元

 

　　瑞銀稱，網易去年第四季收入及經營溢利較市場共識低5%，經調整淨利潤因投資虧損更較共識低23%。雖然表面業績疲弱，但已被三大正面因素抵銷：遞延收入強勁增長34%、確認推進雙重主要上市計劃，以及管理層對AI應用的建設性看法。儘管第四季業績遜預期，但基於強勁遞延收入將陸續反映在損益表，決定維持已低於市場共識的2026年收入預測大致不變，僅因調高銷售及市場推廣開支假設、調低投資收益預期，下調2026年經調整淨利潤預測3%。

 

　　瑞銀指，網易目前預測市盈率為13.5倍(未來12個月)，較歷史均值低約0.7個標準差。過往市盈率處於此水平時，多數對應監管或產品周期低谷，但目前網易並不處於類似處境，判斷股價下行空間有限。未來正面催化劑將來自雙重主要上市的官方進展，以及新遊戲《遺忘之海》於2026年第三季推出，將其美股目標價由185美元輕微下調至180美元，並相應將港股目標價由288.6元下調至280.8元，相當於2026年預測市盈率21倍，維持「買入」評級。

 

曾永堅：憂AI挑戰股價難免短期受壓　惟180元以下料有支持

 

（曾永堅）

（曾永堅）

 

　　股票分析師協會副主席曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，網易股價下跌除因業績差過市場預期之外，本業亦恐受AI挑戰，這是近期新起的疑慮，但網易及騰訊(00700)等之前股價及估值正是受惠AI應用會令其降本增效，特別是騰訊確實頗受惠，包括開源、吸多些粉絲，或在應用群逗留更長時間，甚至提高由此而變現的能力，降本方面則令營運成本及人手縮減，這些對網易都有幫助，公司主席亦有提到，往後會繼續利用AI降本增效，並輔助遊戲程式開發以更貼合玩家喜好，以及加速開發能力。不過，若資本市場焦點放於長遠AI可能帶來的挑戰，網易股價難免短期受壓，但這亦因其早前股價及估值因AI而水漲船高，相反現在卻因對AI憂慮而將股價壓下來，惟網易預期市盈率已跌回15倍以下，若回至近14倍，即大概180元以下，應會有一定支持力度。

 

　　網易半日跌3.8%收報187.6元，成交11.13億元。其他科技股亦普遍向下，騰訊跌2.65%報533.5元，美團(03690)跌4.16%報85.15元，阿里(09988)跌2.12%報156.7元，京東(09618)跌1.37%報108.3元，百度(09888)跌3.53%報139.2元，小米(01810)跌0.92%報36.76元，快手(01024)跌2.33%報69.25元。

 

網易 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

