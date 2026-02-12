  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動股 | 蘋果概念股齊跌阿里亦受累，蘋果新版Siri發布一拖再拖

12/02/2026

異動股 | 蘋果概念股齊跌阿里亦受累，蘋果新版Siri發布一拖再拖

 

 

舜宇光學跌2%瑞聲軟1%，據報蘋果新版Siri繼續難產

 

　　舜宇光學科技(02382)H股現價跌2.44%，報57.95元，瑞聲科技(02018)跌1.02%，報36.86元；藍思科技(06613)升1.11%，報27.3元，富智康集團(02038)跌0.79%，報20.06元；丘鈦科技(01478)跌1.12%，報8.85元；比亞迪電子(00285)跌1.14%，報33元。

 

　　據報蘋果Siri語音助手升級計劃在近期測試中再度遭遇挫折，可能導致多項核心功能的發布日期進一步推遲。外電引述消息稱，蘋果原本計劃在3月的iOS 26.4更新中推出這些新功能，但現在考慮將部分功能分散到後續版本中，一些功能可能會延遲至5月發布的iOS 26.5、甚至9月發布的iOS 27才面世。

 

　　早在2024年6月蘋果首次宣布Siri的升級計劃，升級後的Siri將允許用戶透過語音，精確控制蘋果和第三方應用程式，所有新功能原計劃於2025年初推出。去年春季，蘋果推遲新版Siri發布，稱將押後至今年，但蘋果從未公布更具體的發布時間，不過，蘋果內部最終確定今年3月的目標日期，並將其與iOS 26.4版本掛鈎，這個目標直到上個月都沒有改變。

 

百度跌3%阿里跌逾1%，蘋果新版Siri發布一拖再拖

　　百度(09888)現價跌3.1%，報139.8元，該股成交約74萬股，涉資1.04億元。阿里(09988)跌1.3%，報158元。

 

　　據《彭博》報道，蘋果Siri的升級測試於最近幾周遇到問題，多項備受期待的功能可能會推遲發布。報道引述消息人士指，蘋果原定希望將升級版Siri納入3月發布的更新系統iOS 26.4中，但已考慮將升級放於更後的未來版本中推出，部分新功能可能要等到5月iOS 26.5甚至9月iOS 27發布才有可能問世。

 

　　升級後的Siri還將允許用戶通過語音精確控制蘋果及第三方應用程式，這些新功能原定於在2025年初前推出，但去年蘋果已推遲發布時間，早前曾傳會在今年3月推出，這一目標甚至在上個月仍未改變。知情人士提到，測試過程中發現軟件出現新的問題，Siri有時無法正確處理查詢請求，或處理時間過長。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

187.000

異動股

01013

偉俊集團控股

0.480

異動股

06888

英達公路再生科技

0.140

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 187.000
  • 01013 偉俊集團控股
  • 0.480
  • 03986 兆易創新
  • 358.000
  • 01686 新意網集團
  • 7.320
  • 09747 ＸＬ二南三星－Ｕ
  • 9.070
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 528.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.110
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.670
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.450
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.970
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 252.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.520
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.600
  • 00700 騰訊控股
  • 535.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.850
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 16.910
  • 目標︰$20.00
  • 01888 建滔積層板
  • 19.520
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 16.840
  • 目標︰$19.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/02/2026 13:25  【預算前瞻】戴德梁行鄧淑賢：「購房資金通」短期未必能推行，籲財案簡化投地附帶條件兼加推細地皮

12/02/2026 13:09  《異動股》聯想午後跌逾3%，上季少賺兩成兼毛利率輕微縮窄

12/02/2026 12:45  《午市前瞻》恒指結束三連升關鍵看26900，網易績差重返去年高位不易

12/02/2026 12:08  科技股跌幅擴恒指半日跌242點報27023險守兩萬七，百威亞太網易績後捱沽

12/02/2026 11:33  李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位

12/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

12/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半

12/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７１，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

Seedance爆，閱文仲有得升？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》估唔到2026年仲有人玩緊MMORPG，網易撐到呢個成績算係咁新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

情人節2026｜半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從新文章
人氣文章

娛樂

一馬當先行大運｜麥玲玲教辦年貨攻略添財運，團年飯食豪啲帶運到新一年
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2026最新日本藥妝人氣清單！疲勞恢復睡衣、頭髮專用化妝水、溫熱卸妝按摩Gel 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

這個二月，為她與教授留一席——在坂本龍一的音樂裡再次重逢 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《怪奇魔塵事件》：「大人只是假裝堅強。」 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫新文章
人氣文章
名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率高
人氣文章
血癌症狀｜20多歲年輕人鼻翼生瘡結痂 + 1症狀，驚揭確診血癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/02/2026 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/02/2026
李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區