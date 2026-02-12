異動股 | 蘋果概念股齊跌阿里亦受累，蘋果新版Siri發布一拖再拖

舜宇光學跌2%瑞聲軟1%，據報蘋果新版Siri繼續難產

舜宇光學科技(02382)H股現價跌2.44%，報57.95元，瑞聲科技(02018)跌1.02%，報36.86元；藍思科技(06613)升1.11%，報27.3元，富智康集團(02038)跌0.79%，報20.06元；丘鈦科技(01478)跌1.12%，報8.85元；比亞迪電子(00285)跌1.14%，報33元。

據報蘋果Siri語音助手升級計劃在近期測試中再度遭遇挫折，可能導致多項核心功能的發布日期進一步推遲。外電引述消息稱，蘋果原本計劃在3月的iOS 26.4更新中推出這些新功能，但現在考慮將部分功能分散到後續版本中，一些功能可能會延遲至5月發布的iOS 26.5、甚至9月發布的iOS 27才面世。

早在2024年6月蘋果首次宣布Siri的升級計劃，升級後的Siri將允許用戶透過語音，精確控制蘋果和第三方應用程式，所有新功能原計劃於2025年初推出。去年春季，蘋果推遲新版Siri發布，稱將押後至今年，但蘋果從未公布更具體的發布時間，不過，蘋果內部最終確定今年3月的目標日期，並將其與iOS 26.4版本掛鈎，這個目標直到上個月都沒有改變。

百度跌3%阿里跌逾1%，蘋果新版Siri發布一拖再拖

百度(09888)現價跌3.1%，報139.8元，該股成交約74萬股，涉資1.04億元。阿里(09988)跌1.3%，報158元。

據《彭博》報道，蘋果Siri的升級測試於最近幾周遇到問題，多項備受期待的功能可能會推遲發布。報道引述消息人士指，蘋果原定希望將升級版Siri納入3月發布的更新系統iOS 26.4中，但已考慮將升級放於更後的未來版本中推出，部分新功能可能要等到5月iOS 26.5甚至9月iOS 27發布才有可能問世。

升級後的Siri還將允許用戶通過語音精確控制蘋果及第三方應用程式，這些新功能原定於在2025年初前推出，但去年蘋果已推遲發布時間，早前曾傳會在今年3月推出，這一目標甚至在上個月仍未改變。知情人士提到，測試過程中發現軟件出現新的問題，Siri有時無法正確處理查詢請求，或處理時間過長。

撰文：經濟通市場組

