蘋概股 | 蘋果新版Siri發布或再推遲，蘋概股弱勢持續未屆吸納時？

12/02/2026

　　據報蘋果(US.AAPL)Siri語音助手升級計劃在近期測試中再度遭遇挫折，可能導致多項核心功能的發布日期進一步推遲。今日(12日)多隻蘋果概念股下跌，其中舜宇光學(02382)跌逾3%低見57.3元。值得留意，除了Siri升級遇阻滯，受上游供應鏈存儲漲價影響，早前內地多家手機廠商齊下調全年出貨預期，也利淡手機設備股，雖然它們遠落後於大市，看來仍未到吸納時候？

 

（蘋果香港官網截圖）

 

據報蘋果Siri升級再遇挫折　部分新功能延至5月甚至9月發布

 

　　《彭博》引述消息人士報道，蘋果籌備已久的Siri升級計劃在最近數周的測試中遇到問題，例如Siri有時無法正確處理查詢，又或者處理要求的速度過慢。據悉，蘋果原本計劃在3月發布的iOS 26.4作業系統更新中加入這些新功能，但目前考慮將部分功能分散到後續版本中，一些功能可能會延遲至5月發布的iOS 26.5，甚至9月發布的iOS 27才面世。

 

　　早在2024年6月蘋果首次宣布Siri的升級計劃，升級後的Siri將允許用戶透過語音，精確控制蘋果和第三方應用程式，所有新功能原計劃於2025年初推出。去年春季，蘋果推遲新版Siri發布，稱將押後至今年，但蘋果從未公布更具體的發布時間，不過，蘋果內部最終確定今年3月的目標日期，並將其與iOS 26.4版本掛鈎，這個目標直到上個月都沒有改變。

 

受上游供應鏈存儲漲價影響　多家手機廠商下調全年出貨預期   

 

　　另值得一提，據內媒早前報道，受上游供應鏈存儲漲價影響，多家手機廠商下調了全年整機訂單數量，小米(01810)、OPPO下調超20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要都側重在中低端和海外產品。報道提到，目前蘋果、三星等頭部廠商並未受到存儲價格上漲的直接影響，華為、聯想(00992)、榮耀等廠商則在本輪存儲漲價中嘗試謀求更多份額。

 

　　TrendForce集邦諮詢表示，考慮到此輪新機不堪存儲成本壓力而進行終端售價調漲的影響，智能手機生產規模將於2026年第二季開始明顯走弱，主要生產計劃調整將落在第二、三季，同時不排除部分品牌從一季度末就提前開始收斂後續生產計劃。受多方面因素影響，TrendForce集邦諮詢已將對2026年智能手機生產總數變化的預估從2025年11月的下滑2%進一步下調至下滑7%，至於後續是否仍需進一步下調預測，將由內存價格走勢、終端設備漲價幅度、市場對終端漲價的接受程度綜合影響。

 

　　IDC全球客戶設備研究集團副總裁Ryan Reith則指，儘管2025年對智能手機行業而言是積極的一年，但2026年的市場環境將明顯不同。當前被普遍認為是「前所未有」的存儲芯片短缺，預計將導致2026年市場出現下滑，且短缺持續時間將直接決定市場收縮的幅度。在這一階段，廠商規模和供應鏈掌控能力將變得至關重要，頭部廠商更有能力獲得穩定供給和相對可控的成本。即便整體出貨承壓，受成本上升影響，平均銷售價格仍有望繼續上漲。

 

招銀國際料蘋果手機強勁勢頭持續　偏好瑞聲比電等果鏈股

 

　　招銀國際上周發表研究報告指，蘋果2026財年首季業績亮眼，營收按年增16%勝預期，主要由iPhone銷售強勁及中國市場復甦帶動。另因有利的產品組合及槓桿效應，令毛利率進一步擴張至48.2%。展望2026年，鑑於iPhone Fold/18升級周期、高端市場市佔率提升及與Google在AI領域合作，預計「iPhone周期、價格周期」強勁勢頭將持續；蘋果憑藉供應鏈優勢與強大定價能力，相較同業更有能力應對記憶體成本壓力。該行更為偏好預期能在新產品周期(如iPhone Fold/智能家居/AI眼鏡)中，實現市場份額增長的公司，包括瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)、立訊精密(深:002475)和FIT HON TENG(06088)，其中予瑞聲目標價60.55元，比亞迪電子目標價43.54元，均予「買入」評級。

 

　　另招銀國際指，舜宇光學發布2025財年盈喜，料淨利潤年增70%至75%，主要受到高端規格升級、產品組合優化及收購歌爾光學股權的投資收益驅動。展望今年，該行預測集團智能駕駛趨勢、AI/AR眼鏡量產及高端鏡頭規格升級，將推動收入增長，足以抵銷因記憶體成本壓力導致的智能手機業務疲弱。該行下調集團今明兩年每股盈利預測1%至4%，以反映智能手機行業的逆風，將目標價從101.47元降至91.38元，相當於預測2026財年23.4倍市盈率，維持「買入」評級。

 

（舜宇網頁截圖）

 

黃德几：手機廠商生產成本上漲利潤受壓　手機設備股弱勢不值博

 

（黃德几facebook截圖）

 

　　盈立證券研究部執行董事黃德几指，手機設備股連連下跌已是長期趨勢，過去一段時間投資市場最趨之若鶩的板塊是模型處理器如英偉達及AMD等，跟著就是一些高頻記憶體(HBM)概念股。現時記憶體價格一直升，製造業包括智能手機及電動車的生產成本一定上漲，因金屬原料價格上漲，任何記憶體及處理器即使是普通CPU價錢都高，若手機未能加價，毛利甚至純利率必然受壓。相信今日蘋概股下跌主要不是因蘋果Siri未能升級，關鍵是不是所有手機生產商都像蘋果，可以享有相對高而穩定的毛利及純利率，小米此類生產商都是薄利多銷，利潤本就微薄，再加上原料成本樣樣都貴，大家都預計上述兩個績效指標較差，股價必然下跌。

 

　　黃德几又指，舜宇早前發布盈喜有些少支持作用，但大家更關心業績展望，其實在過去兩三個月，即使企業盈利表現對辦，只要業績展望稍為保守，股價就已受壓。包括舜宇等蘋概股暫不宜撈底，除了走勢仍弱，整體環境也不見有甚麼變化，金銀銅鐵錫鉬以至GPU、CPU等全都貴，寧願揀買上游半導體產業鏈股份。總之，弱勢股有其弱勢原因，小米近期也有些反彈，只因跌得多、夠低殘，但反彈動力仍較弱，通常弱勢股彈到20天線就行人止步，炒短線波幅轉身也要快，其中舜宇仍處於完美的下降通道中，如此低位博反彈值博率不高，宜先觀望，除非有明顯轉勢訊號。

 

　　多隻蘋概股今日繼續走弱，舜宇光學跌3.2%收報57.5元，瑞聲科技跌1.67%報36.62元，比亞迪電子跌1.8%報32.78元，丘鈦科技(01478)跌2.91%報8.69元，惟高偉電子(01415)倒升0.21%報28.42元，富智康(02038)升1.09%報20.44元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

