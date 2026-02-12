午市前瞻 | 恒指結束三連升關鍵看26900，網易績差重返去年高位不易

美股先升後回，亞太股市仍強，惟港股自行低開，盤中科技股跌幅擴大，加上兩藍籌季績失色捱沽，拖累恒指一度下穿兩萬六，所幸在10天線（約26979）及20天線（約26966）築成支持位，及時修復，恒指半日報27023，跌242點或0.9%，主板成交近1273億元。恒生中國企業指數報9178，跌89點或1%。恒生科技指數報5407，跌92點或1.7%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：恒指呈十字星反映好淡爭持

隔夜美股三大指數輕微下跌，惟亞太股市包括A股兩市今早（12日）普遍站穩，恒指低開數十點後跌幅擴大，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指之前三連升，但成交金額持續下跌，顯示升市動力不足，基本因素不夠強。而內地方面亦未有公布利好國策，早前炒作人幣升推升大市的概念終不能持久。加上臨近春節長假，獲利盤較多。從技術走勢看，過去2天恒指開市價與收市價接近，呈現十字星，顯示大市出現好淡爭持。聶振邦指，恒指二萬七雖是大關，但意義不大。他表示恒指2月9日低位接近26900點，只要恒指收市不跌穿該水平，近期的升浪仍未破。不過，一旦守不住26900點，參考目前牛證重貨區分布，預料恒指下一個支持位將下移至26200至26300附近的牛證重貨區。

燕雲十六聲與預期有落差，網易贏聲勢輸業績

網易(09999)公布去年第四季純利62.41億元人民幣，按年跌28.8%；經調整淨利70.73億元人民幣，按年跌26.9%，遠遜於92億元的預測值。期內淨收入275.47億元人民幣，按年增加3%；但低於分析師預期的287.9億元人民幣。其中，遊戲及相關增值服務淨收入220億元人民幣，增加3.4%；但同樣不及市場預期的234.2億元人民幣。

作為核心支柱的遊戲及相關增值服務，第四季淨收入錄220億元人民幣，按年升3.4%，其中在線遊戲收入貢獻達96.8%，惟增幅僅3.5%，遠低於市場估算的11.3%。集團指，《夢幻西遊》系列、《第五人格》、《蛋仔派對》、《逆水寒》手遊及《燕雲十六聲》等經典作品持續更新內容，成功維持玩家活躍度。其中《燕雲十六聲》於多平台上線後，累計玩家總數已突破8000萬。

聶振邦表示，對比網易去年前三季度的表現，第四季的業績確實差了一截。不過，他引述大摩最新報告指，網易第四季度部分收入延遲確認，影響第四季收入，亦影響該季度盈利表現。此外聶振邦注意到，網易推出的遊戲不少是免費的，令集團的收入難以有保證，包括之前投入大量人力，物力和財力所開發的《燕雲十六聲》，而且該作無主線亮點，僅靠不同小遊戲「縫合怪」提高趣味性，因此效果與市場的預期有落差，多少影響第四季的表現。

集團旗下有道淨收入16億元人民幣，升16.8%；網易雲音樂(09899)淨收入20億元人民幣，升4.7%；創新及其他業務淨收入約20億元人民幣，跌10.4%。不過，聶振邦指，有道收入與遊戲相關，而雲音樂收入在集團的佔比亦小，難以成為集團未來的增長點。集團的業務核心依然是遊戲，目前已經吸引一批長期的遊戲粉絲，忠誠度高。只有期待集團未來開發出新的爆品，才能為集團業績帶來提振。不過，去年前幾個季度的收入增長較大，在高基數下要維持高增長，有一定難度。

網易股價今天曾挫半成，聶振邦指，網易股價自上月高位232.6元至今累跌最多約兩成，該股去年憑藉前幾個季度業績理想，股價最高被推升至接近250元，預料在目前情況下要重返高位不容易。聶振邦續指，網易去年5月中公布首季業績後，股價單日急升13%，爆升後股價橫行一段時間。現時股價與當時接近，而爆升前股價還不到170元。因此，投資者對網易有興趣，可以考慮在170元至180元區間分注買入。

撰文：經濟通採訪組

