《魚缸博客》估唔到2026年仲有人玩緊MMORPG，網易撐到呢個成績算係咁

有睇開博客寫文章，都知道博客算係一個「機迷」，細個打紅白機，中學打MMORPG，大少少玩DOTA類遊戲，都見證住成個遊戲產業中後段發展。

而家新一班GEN Z/GEN ALPAH，都係玩手機遊戲多，唔係食雞就係DOTA類，呢個係遊戲界大趨勢；MMORPG來講，博客認為《魔獸世界》已經係最頂點，未見過有一隻大型online game可以超越到佢，剛好2024年，網易(09999)又再做返《魔獸世界》內地代理。

博客好奇睇返網易最新業績，幾個食胡位包括《逆水寒》、《燕雲十六聲》以及主要收入來源《夢幻西遊》電腦版、《第五人格》。前者兩個遊戲成日睇到廣告賣緊，都係洗版式騷擾，等人去下載去玩；《夢幻西遊》就真係傳奇，呢隻遊戲都營運左20幾年，仲KEEP住人氣，證明左90後都有部分人俾呢隻遊戲「養大」，而家90後都30-40歲，完全有經濟能力，玩嘅都係情懷。

應該咁講，其實屬於MMORPG嘅美好時代已經過去，我比較好奇，網易仲堅持係呢條道路上花錢去研究，去整《逆水寒》、《燕雲十六聲》，其實就係行第二條賽道，目標顧客都係一班消費得起嘅成熟玩家。博客認為，呢類遊戲唔會有乜太大增長空間，因為新個一班小朋友對MMORPG係零興趣，關鍵在於點樣綁死呢一班「舊客」。

所以博客認為，網頁仲撐得起呢個收入、呢個成績，已經對得住股東、對得住玩家，見好多人都話佢業績遜預期就負面評價，其實應該都唔係打開機；正正就係因為佢做緊呢類遊戲，仲有咁多收入，證明網易其實仲係有能有水準。至於咩AI唔AI，都係概念，俾人炒作下，大家聽下咪算囉。

