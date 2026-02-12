  • 會員
Seedance爆，閱文仲有得升？

12/02/2026

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 曾永堅

 

　　字節跳動Seedance 2.0 爆火出圈，概念股閱文集團曾4個交易日累計飆逾32%，惟高位撞上盈警腳軟，股價仲有冇力再上？

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=m0e8JbNN9W4

 

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

即時重點新聞

12/02/2026 13:25  【預算前瞻】戴德梁行鄧淑賢：「購房資金通」短期未必能推行，籲財案簡化投地附帶條件兼加推細地皮

12/02/2026 13:09  《異動股》聯想午後跌逾3%，上季少賺兩成兼毛利率輕微縮窄

12/02/2026 12:45  《午市前瞻》恒指結束三連升關鍵看26900，網易績差重返去年高位不易

12/02/2026 12:08  科技股跌幅擴恒指半日跌242點報27023險守兩萬七，百威亞太網易績後捱沽

12/02/2026 11:33  李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位

12/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

12/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半

12/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７１，一周拆息較上日微升至２﹒…

李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位新文章
Seedance爆，閱文仲有得升？新文章
《魚缸博客》估唔到2026年仲有人玩緊MMORPG，網易撐到呢個成績算係咁新文章
電商出海策略｜鬥平時代已過，中國品牌海外巿場競爭靠甚麼？新文章
GLOBAL Wednesday｜美股科技股績後見真章｜即將公布經濟數據為關鍵！｜中芯績後走勢弱 業績無驚喜？新文章
情人節2026｜半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵新文章
情人節必收！NARS Deeply Blooming 限量系列開箱：全新四色胭脂、悅光水凝唇膏，打造自然約會妝感！
如何平衡裝潢預算與美學？3個貼士保留設計質感，減輕成本壓力 新文章
熱量高≠不健康？最新研究黑朱古力能抗老：營養密度才是關鍵！ 新文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫新文章
肝臟健康｜最強蔬菜組合排毒效果強50倍，醫生教最佳食法吸收營養
中藥風險｜35歲男服偏方急性中毒，送院搶救8天不治
