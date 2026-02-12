李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位

《福布斯》（Forbes）公布2026年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以身家451億美元（約3517.8億港元），蟬聯香港首富寶座。去年離世的恒地(00012)創辦人李兆基，其子李家傑及李家誠及其家族以身家349億美元（約2722.2億港元）排第2位；新世界發展(00017)主席鄭家純家族以身家261億美元（約2035.8億港元）續排第3位。

本港四大地產商踞首五位

第4位則為於2021年離世的「蠔油大王」李錦記集團前主席李文達，其5名子女以176億美元（1372.8億港元）財富；新地(00016)主席郭老太鄺肖卿以175億美元（1365億港元）身家排第5位，比去年上升一位。

第6至第10位依次為九倉(00004)前主席吳光正，身家149億美元；華人置業(00127)創辦人劉鑾雄，身家143億美元；阿里巴巴(09988)主席蔡崇信，身家142億美元；於2024年離世的銀河娛樂(00027)創辦人呂志和，其子呂耀東家族，身家127億美元；私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家95億美元。

福布斯表示，一系列IPO和房地產市場緩慢復甦，使香港成為去年亞洲表現最佳的股市之一，因此，2026年福布斯香港50富豪榜上的富豪總淨資產升22%，從去年的3010億美元增至3660億美元。

撰文：經濟通採訪組

