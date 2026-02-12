  • 會員
福布斯富豪榜 | 恒地李家傑及李家誠：未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一

12/02/2026

　　《福布斯》（Forbes）公布2026年度香港50大富豪榜，恒地(00012)家族以身家349億美元（約2722.2億港元）排名第2位。恒地主席李家傑與李家誠接受最新一期《福布斯亞洲》封面專訪。其中，李家傑表示，其父親（李兆基）在地產和公用事業打下了很穩固的基礎，就算在逆境中，公司依然持有位於最佳地段的優質資產；李家誠表示對集團未來充滿信心，並預期未來5年集團中環旗艦項目將相繼落成，早年布局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為增長動力之一。

 

福布斯富豪榜 | 恒地李家傑及李家誠：未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一

恒地主席李家傑（左）表示，父親在地產及公用事業打下穩固基礎；李家誠（右）稱綠色能源成增長動力

 

未來5年集團中環旗艦項目相繼落成

 

　　對於集團所投得中環The Henderson及Central Yards等旗艦項目，李家誠表示，房地產市場一向有起有落，很難在絕對最低點入市，「所以當你覺得時機恰當、而該物業本身也是好項目，就應該果斷出手」。

 

　　訪問提到，Central Yards首期項目已預租超過20700平方米，佔總辦公面積約70%。李家誠表示，公司沒有通過大幅折扣來吸引主要租戶，簽訂的租金都是市場的高端價格。

 

料未來10年綠色能源業務收入有望與地產相若

 

福布斯富豪榜 | 恒地李家傑及李家誠：未來5年中環旗艦項目相繼落成，綠色能源成增長動力之一

 

　　除了地產業務，中華煤氣(00003)正積極發展太陽能、廢物轉化清潔能源等項目。此外，李家傑亦透過家族辦公室賦生資本（Full Vision Capital）進一步投資全球具潛力的綠色科技初創企業，且集團視綠色科技為下一個重要增長引擎。李家傑預計，未來10年，綠色能源業務所貢獻的收入，有望與地產業務相若，將成為集團另一發展支柱。

 

　　集團正全力推進可再生能源，透過煤氣公司在香港及中國開展逾1000個太陽能項目，截至6月30日，併網太陽能總裝機容量已達2.6吉瓦，該公用事業在2025年上半年太陽能電銷售額按年增長44%。至於海、陸、空交通的清潔燃料亦是發展重點之一。報道提到，李家傑作為賦生資本創始人，已將自有資金投入10家綠色科技初創企業。這些公司截至去年12月共估值達65億美元，累計融資25億美元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/02/2026 11:34 EST
