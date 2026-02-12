  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

12/02/2026

三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

 

 

　　三隻藍籌股業績令人失望，加上科技股出現顯著回吐，港股臨近春節長假前沽壓沉重，但兩萬七位置有10天線（約26979）及20天線（約26967）築成支持位，恒指全日收報27032，跌233點或0.9%，主板成交超過2387億元，惟港股通休市前仍見資金流入，北水淨買入超過45億元。恒生中國企業指數收報9175，跌93點或1%。恒生科技指數收報5408，跌91點或1.7%。

 

　　大市轉弱疊加蘋果Siri升級版再次延後消息，蘋果在華AI合作方阿里(09988)跌0.94%，報158.6元，，百度(09888)更跌2.91%，報140.1元；蘋果概念股早段齊跌盤中個別發展，舜宇光學(02382)挫3.2%，報57.5元，瑞聲科技(02018)跌1.66%，報36.62元，富智康集團(02038)升1.09%，報20.44元，藍思科技(06613)則升2.22%，報27.6元。

 

　　除阿里百度外其他科技股亦插水，美團(03690)挫4.5%，報84.85元，騰訊(00700)跌2.28%，報535.5元，連跌3日累計跌幅4.38%，快手(01024)跌1.9%，報69.55元，京東集團(09618)跌1.28%，報108.4元。

 

　　網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，營收增長3%，雙雙遜於預期，季度股利0.232美元，股價全日挫4.1%，報187元；百威亞太(01876)去年少賺33%收入跌6%，受累中國市場偏軟，末期息維持5.66美仙，股價更跌5.21%，報7.83元。聯想集團(00992)第三季收入創歷史新高，惟受內存晶片漲價影響，盈利反倒退超過兩成，毛利率亦有所收窄，股價全日大跌4.56%，報9元。

 

　　攜程(09961)再遭內地官方整頓，跌3.9%，報428.8元。

 

　　國策上維持對推動AI發展力度，國務院總理李強表明要大力推進AI商業化應用，促進人工智能終端和服務消費，一眾AI基建與應用股逆市熱炒：智譜(02513)推出新模型兼加價，股價飆28.68%，報402元，稀宇科技(00100)同升14.62%，報588元；天數智芯(09903)升21.45%，報234.4元，長飛光纖光纜(06869)升12.09%，報120.5元，鴻騰(06088)升9.97%，報6.29元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

187.000

異動股

01013

偉俊集團控股

0.480

異動股

06888

英達公路再生科技

0.140

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,810.24
    -311.16 (-0.621%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,878.29
    -63.18 (-0.910%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,734.67
    -331.80 (-1.438%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升133.783
變動率︰+2.793%
較港股︰+0.21%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌135.776
變動率︰-2.874%
較港股︰-2.67%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌526.846
變動率︰-3.022%
較港股︰-1.62%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌82.837
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.420
變動率︰-3.872%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌138.660
變動率︰-4.451%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.325
變動率︰-4.758%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.815
變動率︰-5.959%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌142.065
變動率︰-7.268%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌106.710
變動率︰-10.109%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.010
變動率︰-10.117%
CSCO
思科
按盤價(USD)︰跌76.260
變動率︰-10.849%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/02/2026 11:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/02/2026 11:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 187.000
  • 01013 偉俊集團控股
  • 0.480
  • 06888 英達公路再生科技
  • 0.140
  • 03986 兆易創新
  • 358.000
  • 01686 新意網集團
  • 7.320
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 528.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.110
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.670
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.450
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.970
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.600
  • 00700 騰訊控股
  • 535.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 252.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.520
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.850
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 16.910
  • 目標︰$20.00
  • 01888 建滔積層板
  • 19.520
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 16.840
  • 目標︰$19.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/02/2026 17:00  《盤後部署》科技股轉弱拖累港股短線表現，藥股熱潮再起信達藥明大破位要追

12/02/2026 16:43  華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平

12/02/2026 16:14  三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

12/02/2026 16:43  【聚焦人幣】人民幣即期收升99點子，五連升報6.9016，離岸破6.9關

12/02/2026 16:36  《本港經濟》本港去年12月商品出口貨量及進口貨量分別上升21.6%及26.5%

12/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

12/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半

12/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７１，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和 | 已通知馬士基旗下APM接管港口行動會造成損害，並引發法律行動新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？｜市監局約談網絡銷售平台 旅遊股可趁低撈貨？新文章
人氣文章

玩樂假期

CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子 新文章
人氣文章

娛樂

賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情人節前被分手！本應是浪漫節日，為何變成愛情終結？
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

如何平衡裝潢預算與美學？3個貼士保留設計質感，減輕成本壓力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
捐血救人｜癌症好友啟發沙田威院仁醫堅持捐血，離世後盼器官捐贈延續大愛
人氣文章
另類新春賀歲食譜｜中醫推介3款湯+2款茶，助紓解節日後上火消化不良、酒醉不適
人氣文章
腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 00:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/02/2026
金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區