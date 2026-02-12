三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

三隻藍籌股業績令人失望，加上科技股出現顯著回吐，港股臨近春節長假前沽壓沉重，但兩萬七位置有10天線（約26979）及20天線（約26967）築成支持位，恒指全日收報27032，跌233點或0.9%，主板成交超過2387億元，惟港股通休市前仍見資金流入，北水淨買入超過45億元。恒生中國企業指數收報9175，跌93點或1%。恒生科技指數收報5408，跌91點或1.7%。

大市轉弱疊加蘋果Siri升級版再次延後消息，蘋果在華AI合作方阿里(09988)跌0.94%，報158.6元，，百度(09888)更跌2.91%，報140.1元；蘋果概念股早段齊跌盤中個別發展，舜宇光學(02382)挫3.2%，報57.5元，瑞聲科技(02018)跌1.66%，報36.62元，富智康集團(02038)升1.09%，報20.44元，藍思科技(06613)則升2.22%，報27.6元。

除阿里百度外其他科技股亦插水，美團(03690)挫4.5%，報84.85元，騰訊(00700)跌2.28%，報535.5元，連跌3日累計跌幅4.38%，快手(01024)跌1.9%，報69.55元，京東集團(09618)跌1.28%，報108.4元。

網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，營收增長3%，雙雙遜於預期，季度股利0.232美元，股價全日挫4.1%，報187元；百威亞太(01876)去年少賺33%收入跌6%，受累中國市場偏軟，末期息維持5.66美仙，股價更跌5.21%，報7.83元。聯想集團(00992)第三季收入創歷史新高，惟受內存晶片漲價影響，盈利反倒退超過兩成，毛利率亦有所收窄，股價全日大跌4.56%，報9元。

攜程(09961)再遭內地官方整頓，跌3.9%，報428.8元。

國策上維持對推動AI發展力度，國務院總理李強表明要大力推進AI商業化應用，促進人工智能終端和服務消費，一眾AI基建與應用股逆市熱炒：智譜(02513)推出新模型兼加價，股價飆28.68%，報402元，稀宇科技(00100)同升14.62%，報588元；天數智芯(09903)升21.45%，報234.4元，長飛光纖光纜(06869)升12.09%，報120.5元，鴻騰(06088)升9.97%，報6.29元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

