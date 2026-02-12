  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動精選 | 盈利收入雙雙遜預期網易捱沽，上季少賺兩成聯想受壓

12/02/2026

異動精選 | 盈利收入雙雙遜預期網易捱沽，上季少賺兩成聯想受壓

 

異動精選 | 盈利收入雙雙遜預期網易捱沽，上季少賺兩成聯想受壓

 

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

187.000

異動股

01013

偉俊集團控股

0.480

異動股

06888

英達公路再生科技

0.140

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,794.62
    -326.78 (-0.652%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,877.30
    -64.17 (-0.924%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,731.33
    -335.14 (-1.453%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升133.783
變動率︰+2.793%
較港股︰+0.21%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌135.776
變動率︰-2.874%
較港股︰-2.67%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌526.924
變動率︰-3.007%
較港股︰-1.60%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌82.837
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.420
變動率︰-3.872%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌138.660
變動率︰-4.451%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.325
變動率︰-4.758%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.815
變動率︰-5.959%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌142.185
變動率︰-7.190%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.050
變動率︰-10.059%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌106.660
變動率︰-10.151%
CSCO
思科
按盤價(USD)︰跌76.245
變動率︰-10.866%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/02/2026 11:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/02/2026 11:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 187.000
  • 01013 偉俊集團控股
  • 0.480
  • 06888 英達公路再生科技
  • 0.140
  • 03986 兆易創新
  • 358.000
  • 01686 新意網集團
  • 7.320
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 528.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.110
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.670
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.450
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.970
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.600
  • 00700 騰訊控股
  • 535.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 252.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.520
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.850
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 16.910
  • 目標︰$20.00
  • 01888 建滔積層板
  • 19.520
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 16.840
  • 目標︰$19.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/02/2026 17:00  《盤後部署》科技股轉弱拖累港股短線表現，藥股熱潮再起信達藥明大破位要追

12/02/2026 16:43  華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平

12/02/2026 16:14  三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

12/02/2026 16:43  【聚焦人幣】人民幣即期收升99點子，五連升報6.9016，離岸破6.9關

12/02/2026 16:36  《本港經濟》本港去年12月商品出口貨量及進口貨量分別上升21.6%及26.5%

12/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

12/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半

12/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７１，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和 | 已通知馬士基旗下APM接管港口行動會造成損害，並引發法律行動新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

電商出海策略｜鬥平時代已過，中國品牌海外巿場競爭靠甚麼？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

馬年九宮飛星︱正南五黃忌紅色、動土＋化煞方法，東南九紫位放鮮花催財旺桃花新文章
人氣文章

娛樂

賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想
人氣文章

Fashion Feature

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋
人氣文章

Fashion Feature

Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備
健康好人生 Health Channel
人氣文章
另類新春賀歲食譜｜中醫推介3款湯+2款茶，助紓解節日後上火消化不良、酒醉不適
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
血癌症狀｜20多歲年輕人鼻翼生瘡結痂 + 1症狀，驚揭確診血癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 00:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/02/2026
金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區