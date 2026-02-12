  • 會員
照顧者 情緒健康
長和 | 已通知馬士基旗下APM接管港口行動會造成損害，並引發法律行動

12/02/2026

　　巴拿馬最高法院早前裁定長和(00001)營運當地運河附近兩個港口的合同違憲。長和最新公布，已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長江和記的權益，並邀請巴拿馬共和國進行磋商，就巴拿馬政府所採取、並影響長江和記及巴拿馬港口公司的行動，持續積極尋求解決方案。

 

長和 | 已通知馬士基旗下APM接管港口行動會造成損害，並引發法律行動

（Shutterstock）

 

警告馬士基旗下APM，未經同意接管將引發法律行動

 

　　公司稱，儘管該裁決尚未正式發布或生效，巴拿馬政府卻已步步進迫採取行動，不但意圖迫使和記港口旗下巴拿馬港口公司退出其港口營運，並且強制接管港口的過渡措施，而從未清晰交代其營運計劃。

 

　　和記港口已於本月10日通知當地政府所指派接管的馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司，在未經長和同意下，任何接管巴拿馬港口公司於巴爾博亞港或克里斯托瓦爾港之管理或營運，將對長江和記、和記港口及巴拿馬港口公司造成損害，並引發對其及／或有份參與的聯屬公司之法律行動。

 

一如既往繼續全力確保巴拿馬港口公司採取一切合理可行措施

 

　　長和稱，一如既往繼續全力確保巴拿馬港口公司採取一切合理可行措施，保障參與營運的員工，避免干擾港口運作，維護客戶及供應商的利益，維持巴拿馬運河的船舶及貨物流通，惟須先得巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的允許。

 

　　巴拿馬政府至今仍未就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之營運，提供任何保證或清晰說明，並持續迫使強制停止或接管巴拿馬港口公司營運的行動，造成進一步干擾及損害。

 

惟兩港口能否繼續營運完全不在長和等控制範圍之內

 

　　不過，長和亦稱，一旦於裁決正式發布後，巴拿馬港口公司之特許經營權被迫終止，其即時後果是巴拿馬港口公司將無法營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之貨櫃碼頭。因此，現階段兩個港口能否繼續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，而此等行動顯然完全不在長江和記、和記港口及巴拿馬港口公司的控制範圍之內。

 

　　長和亦告誡第三方切勿就上述兩個貨櫃碼頭之營運串通參與任何不合法的行動。

 

撰文：經濟通採訪組

 

