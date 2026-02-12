  • 會員
金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等

12/02/2026

　　金管局副總裁阮國恒表示，對於香港銀行體系，局方今年有五大工作重點，包括信貸風險及信貸資金流、業務操作及科技風險、金融科技2030、投資者保障以及打擊詐騙等。

 

金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等

（吳仲賢攝）

 

　　他指出，在信貸風險及信貸資金流方面，局方會密切監察資產質素，主動審視潛在風險，並以務實方式處理企業財務困難，亦會支持實體經濟，包括中小企，便利中小企獲取銀行貸款，支持企業轉型，推動知識產權融資。

 

　　在業務操作及科技風險方面，他提及，在運作穩健性上會支持銀行完成「1+3年」實施時間表的最後階段，2026年5月後，將轉向「日常運作」模式，並加強網絡防衛韌性在整個風險管理周期的成熟度，也會就第三方風險管理實施新的國際標準。

 

　　阮國恒指出，在投資者保障方面，在投資服務上會支持數字資產行業的可持續及負責任發展，重點關注高收益及複雜產品，在保險銷售方面，會重點關注較高風險的保險產品，亦會審視銀行的保險轉介業務。

 

　　他表示，對於2026年其他工作重點，包括審慎監管、操守監管、反洗黑錢及金融罪行風險、綠色及可持續銀行等。在審慎監管方面，會優化監管框架，包括修訂法例以完善執法機制，加強銀行對資產組合變動的風險管理，提升銀行在數碼化下應對流動性壓力的能力。

 

　　金管局今年的防騙宣傳項目以「全民聚焦對抗罪蕉」為主題，繼續突破傳統，以熱血的功夫遊戲為全新概念，由副總裁阮國恒（Arthur）親身上陣，利用人工智能（A.I.）化身遊戲角色，與十惡不赦的騙徒「嗱喳蕉」展開一場正邪對決。

 

去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控

 

　　阮國恒表示，去年香港銀行體系穩健和具韌性，去年第四季第1類機構流動性覆蓋比率為165.6%，第2類機構流動性維持比率為68.3%，並指去年香港銀行業整體貸款按年增長2.3%，整體存款增長11.8%，稅前經營溢利則增長7.3%。

 

　　他提及，去年香港銀行信貸風險維持可控，去年底所有認可機構的內地相關貸款的特定分類貸款比率按年跌至1.94%，去年底所有認可機構的整體貸款的特定分類貸款比率則按年增至2.01%。

 

　　他表示，在全球貿易政策不確定及本港個別經濟行業表現疲弱下，2025年的信貸環境仍然充滿挑戰。儘管多項因素對銀行的資產質素及撥備構成壓力，相關信貸風險，包括對本地地產發展及物業投資行業的風險敞口的信貸風險，維持可控，也沒有過度集中的情況。

 

香港商業房地產貸款沒有集中風險，銀行撥備足夠風險可控

 

　　阮國恒表示，特定分類貸款比率的升幅不大，加上現時銀行不計抵押品的撥備覆蓋率約65%，計及抵押品變現價值的撥備覆蓋率已達150%，認為銀行業的撥備覆蓋率足夠，同時銀行業維持較好的盈利能力，相信整體信貸質素可控。

 

　　阮國恒提及，香港銀行在內地相關貸款風險敞口在過去數年主要是來自民企發展商，並指局方在多年前已經提醒銀行小心民企發展商相關風險敞口，「要做嘅都做得七七八八」，未來會關注銀行對本港商業房地產相關風險敞口處理。

 

　　去年底所有認可機構的整體貸款的特定分類貸款比率按年增至2.01%，金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，本港特定分類貸款比率慢慢上升，主要受本港商業房地產所影響，目前香港商業房地產貸款佔整體銀行業貸款約14%，但強調沒有集中風險，留意到本地銀行撥備足夠，認為風險可控，特定分類貸款比率最高時為1999年的7.43%，而2009年則為1.61%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

